'90+3

Финальный свисток! «Наполи» побеждает «Лестер» со счетом 3:2 и выходит в плей-офф Лиги Европы вместе со «Спартаком», который в валидольнейшем матче обыграл «Легию» со счетом 1:0 (вратарь Александр Селихов отразил пенальти на 90+7).

Итальянцы выходят со второго места в группе, поэтому им придется принять участие в стыковых матчах против одной из команд, которая заняла третье место в группе Лиги чемпионов.

А вот «Спартак» занял первое место, так что напрямую проходит в 1/8 финала. Поздравляем!

«Лестер» финиширует на третьей строчке и отправляется в Лигу конференций.

«Легия» вылетает из еврокубков.