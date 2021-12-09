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Спорт

Остались без евровесны: «Локомотив» проиграл «Марселю»

«Марсель» с минимальным счетом дома обыграл «Локомотив» в Лиге Европы

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Eric Gaillard/Reuters
В матче шестого тура Лиги Европы в группе Е французский «Марсель» обыграл российский «Локомотив» со счетом 1:0. Москвичам для продолжения выступлений в еврокубках весной нужна была только победа, однако добиться ее «железнодорожники» не смогли. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
Окончен
09 декабря 23:00
Марсель
Марсель, Франция
35' Милик
1 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Велодром», Марсель
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)
1-й тайм

17' Гуй

35' Милик

24' Камано 26' Марадишвили

2-й тайм

63' Ронжье

80' Ронжье

56' Смолов

87' Тикнизян

Трансляция
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01:00

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка. До скорых встреч!

00:57

Увы, на невеселой ноте завершает «Локомотив» свое выступление в Лиге Европы и в еврокубках в общем. Не сумела команда зацепиться за Лигу конференций.

'90+6

Звучит финальный свисток. Увы, проигрывает «Локомотив» в Марселе и остается без еврокубковой весны.

'90+5

Ух, опасно! Дьенг вырывается практически один на один с голкипером, но ошибается и отправляет мяч сильно мимо ворот.

'90+4

Стоит отметить, что во втором тайме проходов к воротам у «железнодорожников» куда больше, чем в первом. Но ничем опасным это не увенчивается.

'90+2

«Марсель» держит мяч в добавленное время, но прорываются «железнодорожники» в контратаку. Немного пробежал мимо удачной точки удара Смолов.

'90+1

Пять минут добавлено ко второму тайму.

'90

Успевает сейчас «Локо» перекрыть опаснейший выход соперников к воротам.

'89

Бьются «железнодорожники» сейчас из последних сил, и по отдаче сегодня к команде никаких претензий нет.

'88

Тикнизян шипами играет в ногу соперника после игры в мяч, поэтому обходится тут без каких-либо предупреждений.

'86

Вот это эпизод! Смолов падает в штрафной, но было положение «вне игры», поэтому пенальти нет, есть только угловой.

'84

Замена почти сразу же у «Локомотива». Лисакович выходит на поле вместо Пабло. Снимает Гисдоль с игры центрального защитника, идет на максимальный риск.

'82

Замену делает «Марсель». Де ла Фуэнте поле покидает, вместо него появляется Дьенг.

'80

Ого! Ронжье получает вторую желтую карточку и удается с поля. В большинстве остается «Локомотив»!

'78

Опасно могло бы быть! Скидка проходит на Бека-Бека, но голкипер опережает футболиста, забирая мяч.

'76

Гораздо больше проходов у «Марселя» к чужим воротам. Практически ничего не дают создать «железнодорожникам» футболисты французского клуба.

'74

Угловой удар зарабатывает «Марсель». Ничего из этого штрафного создать не смогли игроки, мяч перелетел футболистов в штрафной, а следом удар вышел сильно выше ворот.

'72

Вырвались «железнодорожники» в контратаку, но все закончилось ударом Бабкина неточно. До этого был достаточно спорный эпизод в штрафной «Локо», после которого футболисты французского требовали пенальти. Но уже заигран эпизод.

'70

Снова опасный момент создает Жерсон, но в борьбу с ним вступает Ненахов.

'68

И вот они замены «Марселя»: Милик уходит, вместо него появляется Пайет. Также покидает Гендузи, вместо него Лирола. Камара вместо Гуэя, третья замена тоже есть.

'67

Спасение Худякова! Спасает он после выхода один на один Жерсона! Мяч летит выше ворот после сэйва.

'66

Двойная замена готовится у «Марселя». «Локомотив» пока что создать что-то опасное у ворот соперника не может.

'64

После розыгрыша штрафного втроем шли на мяч игроки «Локомотива», но в итоге забирает мяч себе голкипер «Марселя».

'64

А Рыбусу оказывают помощь, но может он продолжить игру.

'63

Ронжье получает желтую карточку после того, как сбил Рыбуса, рвавшегося в атаку. В итоге еще штрафной назначен.

'62

После длинного паса забирает мяч Худяков себе, но выбить далеко не удается, игра продолжается на половине поля «Локомотива».

'60

Будто бы чуть активнее во втором тайме выглядит «Локомотив», но вот «Марсель» выглядит все еще опаснее.

'58

Бека-Бека в падении останавливает де ла Фуэнте, и произошло это без нарушения правил, хотя и тяжело пришлось игроку «Марселя».

'56

А еще у нас замена Марадишвили, вместо него появился Наир Тикнизян.

'56

Смолов получает желтую карточку за грубую игру.

'54

Включает защита «Локомотива» в игру Худякова, тот пасует вперед. Все доходит до атаки, но в итоге Смолов не справляется с защитой французской команды.

'52

Нарушает правила Марадишвили, а делать ему это нельзя, он уже с желтой карточкой. О чем-то говорит игрок с судьей. Заканчивается без второй желтой.

'50

Очень быстро играет де ла Фуэнте, по скорости он превосходит всех игроков «железнодорожников».

'48

Прорывается в атаку «железнодорожники», но удар приходится в защитников.

'46

Не сделали тренерские штабы замен в перерыве, в тех же составах продолжают команды.

'46

Отдохнули команды, выходят на поле, и дает арбитр свисток на второй тайм!

Перерыв

Звучит свисток на перерыв! С большими проблемами приехал «Локомотив» в Марсель, поэтому доминирование французской команды совершенно неудивительно. По итогам первого тайма «железнодорожники» проигрывают 0:1, плюсом ко всему добавилась потеря Камано, травмировавшегося и покинувшего поле на носилках.

'45+3

Совершает проход «Локо» на чужую половину поля, но там сразу перехватывает инициативу «Марсель».

'45+1

Три минуты добавил шотландский арбитр. А тем временем де ла Фуэнте включает свою скорость, с трудом Ненахов его останавливает.

'45

Включается французская публика, создавая дополнительное давление на футболистов российского клуба.

'43

Срезал Пабло мяч, иначе бы на Милика прилетел бы пас, что уже было бы опасно.

'41

Справляется Рыбус с Юндером, который намеревался создать опасный момент у ворот «Локомотива».

'39

Перешел на чужую половину поля «Локомотив», но создать из этого ничего не получается.

'37

После гола «Марсель» ничуть не сбавляет обороты. Команда все также владеет мячом, организовывает атаки.

'35

ГОООООООЛ! Милик-таки забивает свой мяч! Угловой разыграла французская команда, и проткнул футболист мяч в ворота. Открыт счет.

'34

Какую ошибку допускает защита «Локомотива»! Милик вырывается практически один на один, но успевает накрыть его Пабло.

'32

Продолжает давить «Марсель», и вот только сейчас совершают замену тренеры «Локомотива». Рыбчинский появляется на поле, а Камано поле покинуть может только на носилках.

'30

Фиксирующую повязку наносят на руку Камано, и готовится замена «Локомотива». Ко всем бедам «железнодорожников» добавляется еще и эта...

'28

Ой как неприятно приземляется Камано на руку, медики оказываются на поле. Тут же начинают разминаться запасные «Локомотива».

'26

А у «Локомотива» еще одна карточку — предупрежден Марадишвили. Попридержал соперника, которому уступил позиционно.

'24

Желтую карточку получают Камано за грубую игру против Гэйа.

'23

Очень важный перехват совершил Бабкин, но с мячом остается «Марсель». Подавляющее преимущество по владению.

'21

Раз за разом идет в атаку «Марсель».

'19

Сейчас игра по большей части сосредотачивается в центре поля, но мяч держится у «Марселя» совершенно спокойно.

'17

А вот и желтая карточка. Гуэй очень грубо сыграл против Бека-Бека, за что и был предупрежден.

'15

Сшибают сейчас Рыбуса, достаточно грубо было сыграно, но пока без желтой карточки.

'13

Прессингует французская команда, вынуждены обороняться «железнодорожники». Даже Смолов отрабатывает в обороне.

'11

Пока чуть поопасней выглядит «Марсель», но пока что до реально голевых моментов дело не доходило.

'9

В положение «вне игры» забирается Камано, пытаясь по флангу развить атаку по левому флангу.

'7

Кстати, напомним, что ворота «Локомотива» защищает Худяков, которому 17 лет. Основной голкипер «железнодорожников» Маринато Гильерме травмирован.

'5

Контратаку проводит «Локомотив» опаснейшую. Правда, пас Камано на Смолова выходит максимально неудачным, забирает мяч защита французской команды.

'3

Спокойно начинается встреча, «Марсель» разыгрывает угловой первый в матче.

'1

Забирает мяч французская команда в дебюте поединка.

'1

Команды на поле, гимн исполнен, главный судья Уильям Коллам дает стартовый свисток!

22:27

Шансы на выход в плей-офф Лиги Европы «Локомотив» уже потерял, однако сохраняется надежда на Лигу Конференций. Однако для этого «железнодорожникам» нужна только победа».

22:55

Итак, именно эти футболисты начнут сегодня с первых минут.

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ронжье, Гендузи, Гуэй, Жерсон, Дженгиз Юндер, Милик, де ла Фуэнта. Запасные: Нгапандуэнтнбу, Пау Лопес, Альваро, Камара, Арит, Пойет, Энрике, Дьенг, Чалета-Цар, Амави, Лирола.

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов. Запасные: Матюнин, Савин, Керк, Борисенко, Тикнизян, Черный, Лисакович, Рыбчинский.

22:50

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

22:45

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив», пытающийся пробиться хотя бы в плей-офф Лиги конференций, гостит у французского «Марселя». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 23.00 мск.

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