09 декабря 2021, 23:00 Спорт Остались без евровесны: «Локомотив» проиграл «Марселю» «Марсель» с минимальным счетом дома обыграл «Локомотив» в Лиге Европы Виктория Алексеева

close 100% Eric Gaillard/Reuters

В матче шестого тура Лиги Европы в группе Е французский «Марсель» обыграл российский «Локомотив» со счетом 1:0. Москвичам для продолжения выступлений в еврокубках весной нужна была только победа, однако добиться ее «железнодорожники» не смогли. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. Группа E. 6-й тур Окончен 09 декабря 23:00 Марсель Марсель, Франция 35' Милик 1 : 0 Локомотив М Москва, Россия Стадион «Велодром», Марсель Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия)