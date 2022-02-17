17 февраля 2022, 20:45 Спорт Поход за первым трофеем Хави: «Барселона» принимает «Наполи». LIVE Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч. «Барселона» — «Наполи». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Барселона», вылетевшая из Лиги чемпионов, принимает итальянский «Наполи», занявший второе место в группе с московским «Спартаком». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч Матч не начался 17 февраля 20:45 Барселона Барселона, Испания 0:0 Наполи Неаполь, Италия Стадион «Камп Ноу», Барселона Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)