22:45

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский «Наполи» на своем поле на «Сан Паоло» принимает испанскую «Барселону». Первая встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:1. Матч начнется в 23.00 мск. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.