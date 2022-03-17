17 марта 2022, 20:45 Спорт Битва за четвертьфинал: «Байер» Азмуна против «Аталанты» Миранчука. LIVE Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Байер» — «Аталанта». ОНЛАЙН Виктория Алексеева

close 100% Алексей Миранчук в составе «Аталанты» Global Look Press

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука гостит у «Байера» из Леверкузена, в составе которого есть экс-игроки «Зенита» Сердар Азмун и голкипер Андрей Лунев. В первом матче «Аталанта» одержала победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч Матч не начался 17 марта 20:45 Байер Леверкузен, Германия 0:0 Аталанта Бергамо, Италия Стадион «Бай-Арена», Леверкузен Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)