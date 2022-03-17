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Битва за четвертьфинал: «Байер» Азмуна против «Аталанты» Миранчука. LIVE

Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч. «Байер» — «Аталанта». ОНЛАЙН

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Алексей Миранчук в составе «Аталанты»

Алексей Миранчук в составе «Аталанты»

Global Look Press
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука гостит у «Байера» из Леверкузена, в составе которого есть экс-игроки «Зенита» Сердар Азмун и голкипер Андрей Лунев. В первом матче «Аталанта» одержала победу со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
Матч не начался
17 марта 20:45
Байер
Леверкузен, Германия
0:0
Аталанта
Бергамо, Италия
Стадион «Бай-Арена», Леверкузен
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня «Байер» принимает «Аталанту» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 20.45 мск.

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