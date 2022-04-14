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Спорт

Миранчук идет за Лигой Европы: «Аталанта» принимает «РБ Лейпциг». LIVE

Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч. «Аталанта» — «РБ Лейпциг». ОНЛАЙН

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Annegret Hilse/Reuters
В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука принимает немецкий «РБ Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
Матч не начался
14 апреля 19:45
Аталанта
Бергамо, Италия
0:0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Стадион «Джевисс (Атлети Адзурри)», Бергамо
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:35

Матч начнется в 19.45 мск.

19:30

В ответном матче четвертьфинала Лиги Европы итальянская «Аталанта» принимает на своем поле немецкий «РБ Лейпциг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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