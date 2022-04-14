14 апреля 2022, 19:45 Спорт Миранчук идет за Лигой Европы: «Аталанта» принимает «РБ Лейпциг». LIVE Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч. «Аталанта» — «РБ Лейпциг». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы итальянская «Аталанта» Алексея Миранчука принимает немецкий «РБ Лейпциг», который возглавляет Доменико Тедеско. Первая встреча завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч Матч не начался 14 апреля 19:45 Аталанта Бергамо, Италия 0:0 РБ Лейпциг Лейпциг, Германия Стадион «Джевисс (Атлети Адзурри)», Бергамо Главный судья: