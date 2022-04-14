14 апреля 2022, 22:00 Спорт Еще шаг к триумфу Хави: «Барселона» против «Айнтрахта». LIVE Лига Европы. Четвертьфинал. Ответный матч. «Барселона» — «Айнтрахт». ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Kai Pfaffenbach/Reuters

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы испанская «Барселона» под руководством Хави принимает немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч Матч не начался 14 апреля 22:00 Барселона Барселона, Испания 0:0 Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне, Германия Стадион «Камп Ноу», Барселона Главный судья: