'25

И вроде неплохо играет «Лейпциг», а проигрывает уже два мяча! В этот раз Камара в одиночку решил эпизод, завершив атаку, которая началась с отбора в центре поля. Из-за пределов штрафной полузащитник «Рейнджерс» пробил аккурат под дальнюю штангу — 2:0!