Анхелиньо мощно бьет в ближний угол, стоящий в стенке Арибо головой принимает мяч и падает в нокдауне. Пауза в игре, медики на поле.
Баришич получает желтую карточку за фол почти на границе штрафной «Рейнджерс». Хороший шанс у гостей размочить счет.
Периодически удаются гостям подходы к чужим воротам, но суматошные, бессистемные. В перерыве Тедеско предстоит провести серьезную работу, чтобы настроить своих игроков.
Гости заработали стандарт на правом фланге недалеко от углового флажка, Анхелиньо навесил на дальнюю штангу и Ольмо замкнул передачу — не попал в ворота испанец.
Прессингуют хозяева, стараются закрепить успех. В последние пару минут игроки «Лейпцига» ничего не могут сделать в атаке.
Арибо едва не забил третий! Тавернье сделал скидку на партнера после подачи с фланга, и в последний момент защитник «Рейнджерс» снял мяч с ноги соперника в метре от ворот!
И вроде неплохо играет «Лейпциг», а проигрывает уже два мяча! В этот раз Камара в одиночку решил эпизод, завершив атаку, которая началась с отбора в центре поля. Из-за пределов штрафной полузащитник «Рейнджерс» пробил аккурат под дальнюю штангу — 2:0!
Поульсен открывался под передачу возле чужой вратарской, но защитник опередил его на мяче. Датчанин упал в этой борьбе, но момент был игровым.
«Рейнджерс» открывают счет! Камара поборолся за мяч на левом фланге, ворвался в штрафную, прострелил, и защитник гостей не успел прервать передачу, которую замкнул Тавернье! 1:0 и 1:1 по сумме двух матчей!
Очень оперативно удаются «Лейпцигу» выходы в контратаку, хозяева не успевают закрыть дыры в обороне.
Поульсен выходил на ударную позицию на линии 11-метровой отметки и получил мяч, но не сумел его обработать, и защитник в подкате нейтрализовал угрозу.
Очередной выпад хозяев закончился двумя подряд неудачными попытками низом провести мяч в чужую штрафную.
В размеренном темпе пока действуют команды, явного преимущества у какой-то из них на данный момент нет.
Хорошая атака «Рейнджерс». С правого фланга прострел не удался, гости вынесли мяч, но на подборе оказался Джек и нанес удар — несильный, но неудобный для Гулачи. Первый удар в створ в этом матче.
Собственно, гости недолго отсиживались у своих ворот, первая их контратака хоть и не увенчалась опасным моментом, но обозначила настрой «Лейпцига».
В стартовые минуты хозяева контролируют игру и высоко выдвигаются. Вопрос, насколько они сумеют навязать свою игру соперникам.
Для значительной части российских болельщиков этот матч имеет особое значение, учитывая, что «Лейпциг» тренирует Доменико Тедеско, в недавнем прошлом — наставник московского «Спартака». Более того, именно с «Лейпцигом» красно-белые сыграли бы в 1/8 финала Лиги Европы, если бы из-за санкций их не сняли с турнира.
Состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Бэйсси, Баришич, Джек, Ландстрем, Камара, Райт, Арибо, Кент.
Состав «Лейпцига»: Гулачи, Клостерман, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Поульсен.