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Спорт

Шаг до финала: «Рейнджерс» принимает «Лейпциг». LIVE

Лига Европы. Полуфинал. 2-й матч. «Рейнджерс» — «Лейпциг». ОНЛАЙН

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Jan Woitas/Global Look Press
Во втором матче полуфинала Лиги Европы «Рейнджерс» принимает «Лейпциг» под руководством экс-главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. В первой встрече его команда одержала победу со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы. 1/2 финала. 2-й матч
1-й тайм
05 мая 22:00
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
19' Тавернье
24' Камара
2 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Стадион «Айброкс», Глазго
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
1-й тайм

19' Тавернье 24' Камара

26' Бейсси 31' Голдсон

44' Баришич

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Анхелиньо мощно бьет в ближний угол, стоящий в стенке Арибо головой принимает мяч и падает в нокдауне. Пауза в игре, медики на поле.

'43

Баришич получает желтую карточку за фол почти на границе штрафной «Рейнджерс». Хороший шанс у гостей размочить счет.

'40

Периодически удаются гостям подходы к чужим воротам, но суматошные, бессистемные. В перерыве Тедеско предстоит провести серьезную работу, чтобы настроить своих игроков.

'38

Гости заработали стандарт на правом фланге недалеко от углового флажка, Анхелиньо навесил на дальнюю штангу и Ольмо замкнул передачу — не попал в ворота испанец.

'36

Жестко сыграл Кампль против Кента, однако Диаш не стал наказывать игрока «Лейпцига».

'33

Прессингуют хозяева, стараются закрепить успех. В последние пару минут игроки «Лейпцига» ничего не могут сделать в атаке.

'31

Голдсон предупрежден за удар головой в затылок Поульсену в верховой борьбе.

'29

Арибо едва не забил третий! Тавернье сделал скидку на партнера после подачи с фланга, и в последний момент защитник «Рейнджерс» снял мяч с ноги соперника в метре от ворот!

'27

Ольмо классный дальний удар нанес, мяч пролетел в миллиметрах от крестовины!

'26

Бэйсси предупреждение получает.

'25

И вроде неплохо играет «Лейпциг», а проигрывает уже два мяча! В этот раз Камара в одиночку решил эпизод, завершив атаку, которая началась с отбора в центре поля. Из-за пределов штрафной полузащитник «Рейнджерс» пробил аккурат под дальнюю штангу — 2:0!

'24

ГОЛ!!!

'23

Поульсен открывался под передачу возле чужой вратарской, но защитник опередил его на мяче. Датчанин упал в этой борьбе, но момент был игровым.

'21

Игра продолжается на встречных курсах — пропустив, «Лейпциг» не отдал инициативу.

'19

«Рейнджерс» открывают счет! Камара поборолся за мяч на левом фланге, ворвался в штрафную, прострелил, и защитник гостей не успел прервать передачу, которую замкнул Тавернье! 1:0 и 1:1 по сумме двух матчей!

'18

ГОЛ!!!

'16

Очень оперативно удаются «Лейпцигу» выходы в контратаку, хозяева не успевают закрыть дыры в обороне.

'15

Поульсен выходил на ударную позицию на линии 11-метровой отметки и получил мяч, но не сумел его обработать, и защитник в подкате нейтрализовал угрозу.

'12

Очередной выпад хозяев закончился двумя подряд неудачными попытками низом провести мяч в чужую штрафную.

'10

В размеренном темпе пока действуют команды, явного преимущества у какой-то из них на данный момент нет.

'9

Угловой заработал «Лейпциг». Ольмо подал, и последовал удар головой Орбана — мимо.

'7

Хорошая атака «Рейнджерс». С правого фланга прострел не удался, гости вынесли мяч, но на подборе оказался Джек и нанес удар — несильный, но неудобный для Гулачи. Первый удар в створ в этом матче.

'5

Собственно, гости недолго отсиживались у своих ворот, первая их контратака хоть и не увенчалась опасным моментом, но обозначила настрой «Лейпцига».

'4

В стартовые минуты хозяева контролируют игру и высоко выдвигаются. Вопрос, насколько они сумеют навязать свою игру соперникам.

'2

Для значительной части российских болельщиков этот матч имеет особое значение, учитывая, что «Лейпциг» тренирует Доменико Тедеско, в недавнем прошлом — наставник московского «Спартака». Более того, именно с «Лейпцигом» красно-белые сыграли бы в 1/8 финала Лиги Европы, если бы из-за санкций их не сняли с турнира.

'1

Матч начался! Главный судья — португалец Артур Соареш Диаш.

22:00

Перед игрой объявлена минута молчания в память о Джимми Белле, администраторе «Рейнджерс».

21:55

Состав «Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Бэйсси, Баришич, Джек, Ландстрем, Камара, Райт, Арибо, Кент.

Состав «Лейпцига»: Гулачи, Клостерман, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Поульсен.

21:50

Игра начнется в 22:00 мск.

21:45

Добрый вечер, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию ответного матча полуфинала Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Лейпцигом».

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