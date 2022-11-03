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Неласковый прием на турецкой земле: «Ференцварош» Черчесова уступает «Трабзонспору». LIVE

Футбол. Лига Европы УЕФА. 6-й тур. «Трабзонспор» — «Ференцварош». ОНЛАЙН

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Global Look Press
В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» Станислава Черчесова встречается с «Трабзонспором». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
1-й тайм
03 ноября 20:45
Трабзонспор
Трабзон, Турция
7' Бакасетас
1 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Стадион «»,
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
1-й тайм

7' Бакасетас

28' Лайдуни

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'38

Атаки «Трабзонспора» сейчас стали менее острыми, но они продолжаются. А «Ференцарош» все так же лихорадочно отбивается.

'36

В целом, немного хозяева сбавили обороты, но пока нельзя сказать, что что-то на поле принципально меняется.

'35

Вторая атака гостей завершилась навесом в руки вратарю «Трабзонспора» Чакыру.

'32

И тут же, впервые спустя больше трети игры, «Ференцварош» довел дело до удара — пусть и очень неточного. Черчесов встречает это действие аплодисментами — непонятно, саркастическими или одобрительными.

'31

Совершенно невыразительно действуют гости. Давно команда Станислава Черчесова не выглядела столь беспомощно — не только эта, а вообще какая-либо.

'30

Еще один удар по воротам «Ференцвароша» — точно в руки Дибусу.

'28

Лайдуни предупрежден за грубую игру против Гамшика в верховой борьбе.

'27

Очередная атака «Трабзонспора» заканчивается ударом выше ворот. В целом, создается впечатление, что хозяева могут забить, сколько хотят, просто пока не хотят. А вот соперникам они не дают сделать ровным счетом ничего.

'25

В центре поля ни один пас у гостей не проходит, соперники невероятно быстро накрывают передачи.

'24

Трибуны неистово ревут, даже когда защитники «Ференцвароша» просто держат мяч у своей штрафной в тщетных попытках начать атаку. Бешеное психологическое давление оказывают турецкие фанаты.

'22

Дибус спасает гостей от второго пропущенного гола! После навеса от угла поля последовал удар головой, но голкипер в падении вытащил мяч аккурат из-под штанги!

'21

Не прошел у хозяев проникающий пас в штрафную, Вечей оказался расторопнее и вынес мяч на угловой.

'20

Гамшик нарушил правила в центре поля — редкий момент, когда мяч оказывается у «Ференцвароша».

'18

Совершенно не дают хозяева продохнуть подопечным Станислава Черчесова. Такое ощущение, что на поле только одна команда.

'16

Еще одна атака «Трабзонспора» — теперь Гамшик неточен!

'15

По сути, первый за все это время выпад «Ференцвароша» закончился потерей мяча на линии штрафной. Гости ответили на это моментальной контратакой, которая увенчалась ударом экс-армейца Языджи с линии 11-метровой отметки выше ворот.

'14

Пока тотально доминирует турецкая команда на поле. Красноречивая статистика по передачам: 106 против 31.

'13

Моментище у «Трабзонспора»! Хозяева вновь подобрали мяч у центрального круга, быстро перешли к чужой штрафной, и Трезеге нанес плотный удар метров с 15 — в миллиметрах от штанги!

'12

Оглушительным свистом трибуны реагируют каждый раз, когда мяч оказывается у игроков «Ференцвароша».

'10

Забив, хозяева не останавливаются на достигнутом и активно прессингуют.

'8

А вот теперь — не то, что опасно, а без шансов!!! Гости совершили обрез в центре поля, последовала быстрая контратака, Омюр из штрафной выдал мяч на радиус Бакасетасу, и грек мощным ударом рикошетом от штанги отправил мяч в сетку! «Трабзонспор» вышел вперед!

'7

ГОЛ!!!

'6

Первая попытка удара по воротам — это Трезеге отправил мяч в сторону Дибуса. Иначе не сказать, поскольку удар получился несильным и неопасным.

'5

Напомним, что «Ференцварош» — единственная команда в группе Н, к этому моменту уже обеспечившая себе выход в плей-офф. А вот «Трабзонспор», равно как и «Монако», и «Црвена Звезда», ведут борьбу за второе место. Подопечные Станислава Черчесова набрали 10 очков, у турок — 7, у монегасков и сербов — по 6. Так что борьба в заключительном туре предстоит серьезнейшая.

'3

Хозяева контролируют мяч, но пока основная борьба идет в центре поля.

'1

Поехали! Главный судья — немец Харм Осмерс.

20:40

«Трабзонспор»: Чакыр, Ларсен, Бартра, Уго, Эльмалы, Гамшик, Сиопис, Омюр, Бакасетас, Трезеге, Языджи.

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Кнустер, Ммаэ, Паска, Вечей, Лайдуни, Эсити, Закариассен, Ммаэ, Нгуен.

20:35

Матч начнется в 20:45 мск.

20:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» Станислава Черчесова встречается с «Трабзонспором». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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