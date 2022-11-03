В очередной раз Головин теряет позицию и совершает фол. Негрубый, но по совокупности судья в следующий раз и желтую может показать.
Ровно в два раза «Монако» превосходит «Црвену Звезду» по числу ударов и ударов в створ, 10:2 и 5:1 — статистика по данным показателям.
Как-то уж очень просто монегаски вышли вперед и увеличили свое преимущество! Неужели в этой игре все ясно?
ГООООООООООООООООООЛ! Кевин Фолланд оформляет дубль! Диатта здорово принял пас от Кайо с левого края, выкатил на партнера, который перехитрил Милуновича — 2:0!
Подуспокоилась игра, как и доджь, собственно. С мячом почаще оказываются игроки белградской команды.
Почувствовал Фолланд уверенность в себе, еще один удар он нанес из-за пределов штрафной, но на этот раз сильно выше ворот ушел мяч.
Мог сейчас запросто Фолланд дубль оформлять головой, однако после подачи Головина с углового его удар пришелся прямо в руки голкиперу «Црвены Звезды».
Диатта здорово на замахе убрал защитника и пробил с левой ноги и правого полуфланга — Борян потащил.
Погодка сегодня в Монте-Карло не ахти, дождь льет проливной, так что будем ожидать большого количества дальних ударов.
ГОООООООООООООООООЛ! И тут же монегаски забивают! Кевин Фолланд выпрыгивает выше всех в штрафной и головой замыкает подачу Кайо с левой ноги! 1:0!!!
Состав «Црвены Звезды»: Борян, Гобелич, Милунович, Эракович, Родич, Канга, Иванич, Катаи, Букари, Пешич, Митрович.
Состав «Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Фолланд.