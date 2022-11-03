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Головин борется за евровесну: «Монако» принимает «Црвену Звезду». LIVE.

Футбол. Лига Европы. 6-й тур «Монако» — «Црвена Звезда». ОНЛАЙН

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Полузащитник «Монако» Александр Головин

Полузащитник «Монако» Александр Головин

Reuters
В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Монако» Александра Головина играет против чемпиона Сербии — «Црвены Звезды». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры.
Лига Европы. Группа H. 6-й тур
1-й тайм
03 ноября 20:45
Монако
Монако, Монако
5' Фолланд
27' Фолланд
2 : 0
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Стадион «Луи II», Фонвьей
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
1-й тайм

5' Фолланд

27' Фолланд

23' Родич

2-й тайм
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'38

Катаи срывает атаку «Монако» и срубает Камара — предупреждение.

'37

Головин с передачи Диатта пробил сильно выше перекладины.

'35

В очередной раз Головин теряет позицию и совершает фол. Негрубый, но по совокупности судья в следующий раз и желтую может показать.

'32

Ровно в два раза «Монако» превосходит «Црвену Звезду» по числу ударов и ударов в створ, 10:2 и 5:1 — статистика по данным показателям.

'30

Как-то уж очень просто монегаски вышли вперед и увеличили свое преимущество! Неужели в этой игре все ясно?

'27

ГООООООООООООООООООЛ! Кевин Фолланд оформляет дубль! Диатта здорово принял пас от Кайо с левого края, выкатил на партнера, который перехитрил Милуновича — 2:0!

'26

Владение мячом примерно равное у нас — 52% на 48% в пользу сербской команды.

'23

Первую желтую карточку в сегодняшней игре получает Милан Родич. Сфолил он на Диатте.

'21

Подуспокоилась игра, как и доджь, собственно. С мячом почаще оказываются игроки белградской команды.

'18

Пешие издали пробил сильно выше ворот.

'16

Бен-Йеддер забивает второй мяч в этой игре, но из положения «вне игры».

'14

Головин вел борьбу в центре поля очень активно, фол фиксирует главный арбитр встречи.

'13

А теперь и Бен-Йеддер проверил Боряна с той же примерно точки.

'12

Почувствовал Фолланд уверенность в себе, еще один удар он нанес из-за пределов штрафной, но на этот раз сильно выше ворот ушел мяч.

'10

Мог сейчас запросто Фолланд дубль оформлять головой, однако после подачи Головина с углового его удар пришелся прямо в руки голкиперу «Црвены Звезды».

'9

Диатта здорово на замахе убрал защитника и пробил с левой ноги и правого полуфланга — Борян потащил.

'8

Митрович в офсайд забрался.

'7

Погодка сегодня в Монте-Карло не ахти, дождь льет проливной, так что будем ожидать большого количества дальних ударов.

'5

ГОООООООООООООООООЛ! И тут же монегаски забивают! Кевин Фолланд выпрыгивает выше всех в штрафной и головой замыкает подачу Кайо с левой ноги! 1:0!!!

'3

Cтартовые минуты игры остаются за хозяевами.

20:46

Игра началась! Поехали!

20:40

Состав «Црвены Звезды»: Борян, Гобелич, Милунович, Эракович, Родич, Канга, Иванич, Катаи, Букари, Пешич, Митрович.

20:35

Состав «Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин, Камара, Фофана, Диатта, Бен-Йеддер, Фолланд.

20:30

Добрый вечер! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию игры шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Монако» и «Црвеной Звездой».

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