Петербургский СКА одолел московский «Спартак» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - регулярный чемпионат.
Окончен
20 декабря 19:30
СКА
Санкт-Петербург
4 : 2
Спартак
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия), Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
1-й период
16'29"Бурдасов19'55"Пыленков
03'34"Хохлачёв
2-й период
27'51"Бурдасов
37'22"Кузьменко
39'53"Никишин
3-й период
Трансляция
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21:50
На этом «Газета.ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию поединка.
До скорых встреч!
21:45
По большей части инициатива была у СКА, поэтому и итог поединка закономерен — петербуржцы дома побеждают «Спартак» со счетом 4:2. А вот атака москвичей сегодня была далеко не лучшей.
'60
Звучит финальная сирена, закончен матч!
'60
А «Спартак» играет в шесть полевых. Снимают вратаря.
'59
Кемппайнен удален на четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой — разбил он лицо сопернику.
'58
В полном составе СКА, Не удалось «Спартаку» воспользоваться своим преимуществом.
'57
Спартаковцы разыгрывают большинство пока без угроз.
'56
А вот и удаление у СКА. Зыков отправляется на скамейку штрафников за задержку соперника. Тайм-аут берет «Спартак».
'55
Спокойно играют в чужой зоны петербуржцы. Опять Бурдасов с Кузьменко пытаются что-то придумать, но отбиваются спартаковцы. В полном составе они.
'54
Цыплаков получает двухминутный штраф за задержку соперника. Четвертое большинство СКА.
'53
Снова неспешный темп поддерживает СКА, как в начале матча.
'52
Не прошла передача у «Спартака», что не позволило завершить весьма перспективную атаку.
'51
С Бардаковым, кстати, все в порядке, свои свои смены после повреждения он играет.
'50
Не рискнули спартаковцы сразу организовать атаку, откатились в свою зону, что дало СКА время перестроится.
'49
Весьма неплохую атаку провел «Спартак», но повезло СКА в этом эпизоде.
'48
Не очень приятный момент. Бардакову прилетает в лицо, идет кровь, но сам хоккеист поднимается и покидает площадку.
'47
Затяжная атака спартаковцев заканчивается ничем. Навязывает Моисеев борьбу, но ни к чему она не приводит.
'46
Бурдасов пасовал на Кузьменко, но самая результативная связка пока не отличилась в третьем периоде.
'45
По-хозяйски армейцы расположились в зоне соперника. Но серия ошибок привела к тому, что атаку нужно начинать заново.
'44
Спокойно в разных составах сыграли команды, и появляется еще один игрок у «Спартака» на льду.
'43
Спокойно СКА проводит это большинство, не рвутся вперед активно, хотя борьбу за воротами навязывают.
'42
Тим Хед попытался задержать соперника и отправился на две минуты на скамейку. Третье большинство у СКА, первые два закончились голами.
'41
Спартаковцы пока в своей зоне, не торопятся. А надо бы.
'41
Итак, стартует третий период!
'40
Звучит сирена на перерыв!
Ну что же, второй период у нас получился очень активным, три шайбы (как и в первом) забросили команды. СКА ведет у «Спартака» со счетом 4:2.
'40
ГООООООООЛ!
Внезапно, но отыгрывает «Спартак» одну шайбу! Казалось, что уже справились петербуржцы с атакой соперника, но Никишин прекрасно пробил и забил.
'39
Очень вольно чувствуют себя игроки СКА прямо сейчас. Все у них получается.
'38
ГОООООООООЛ!
Кузьменко, оформивший ранее ассистентский дубль, набирает третье очко, забрасывает шайбу! Очень быстро проткнул он мимо Красикова. СКА ведет 4:1.
'37
Немного угроз воротам СКА генерируют спартаковцы, но перевели они игру ближе к чужим воротам.
'36
Снова достаточно долго игра идет без пауз — пять минут. СКА атакует, но ошибается тоже.
'35
По броскам пока что 4:2 в пользу СКА.
'34
Старается «Спартак», но пока совершенно ничего не дает москвичам создать СКА.
'33
Небольшая возня у борта получается, но подбор остается за СКА.
'32
Бурдасов пустился в обыгрыш, но справилась спартаковская защита, уводя игру от своих ворот. Правда, ненадолго.
'31
Выигрывает «Спартак» вбрасывание в зоне СКА, но вот дело дальше не пошло.
'30
Пытаются красно-белые активностью ответить на третью пропущенную шайбу, но пока ничего не получается.
'28
ГООООООООЛ!
Бурдасов! Снова СКА реализует свое большинство! Прекрасная, уверенная позиционная атака завершается дублем Антона.
'28
Петерсон отправляется на две минуты за подножку Кузьменко.
'27
Просто на инстинктах сейчас реагирует Красиков, отбивая шайбу. Достаточно много работы у голкипера «Спартака» во втором периоде.
'26
А вот и атака «Спартака». Шайба попадает в стык, а следом ее тащат на пятак, но в итоге справляются защита и Юханссон.
'25
Сейчас игра практически не переходит на половину площадки СКА. Не выпускают спартаковцев петербуржцы.
'24
Пыленков не попадает в дальнюю девятку. СКА пару минут очень активно атакует.
'22
Активнее начинается второй период, нет никакой расслабленности, собранно играют команды.
'21
Шайба хаотично немного ходит у «Спартака», что позволило СКА уйти в атаку три в три, которая завершается за воротами.
'21
Стартовал второй период! Поехали, ждем зрелищной игры!
'20
И практически сразу звучит сирена на перерыв! Бодрый первый период у нас вышел, ведет СКА у «Спартака» дома со счетом 2:1. Отдохнем.
'20
ГООООООООООЛ!
Выходит СКА вперед! Быстрая атака прошла, здорово двигали шайбу, которая сначала попала в Красикова, потом в штангу, но следом Пыленков все же закидывает ее.
'19
Разогнался СКА, воодушевила их заброшенная шайба, конечно.
'18
Ох, опасно! Снова Бурдасов, чуть-чуть ему не хватило, чтобы забросить шайбу в ворота.
'17
Рванули спартаковцы в атаку, но весьма уверенно обороняется СКА.
'15
ГОООООООООЛ!
Бурдасов использует это большинство! Кузьменко отдал результативный пас, и сумел Антон замкнуть эту передачу. Красиков ничего не смог сделать.
'15
В большинстве играет СКА. За затяжку времени был удален спартаковец.
'14
Практически пять минут без остановок шла игра.
'14
Какие-то проблемы с атаками у СКА, три в два не выходит, справляется защита москвичей.
'13
Не сумел Волков зацепиться за шайбу. Пока ничего не получается.
'12
Кажется, что очень медленно сейчас играют армейцы. Пока «Спартак» за последние минуты сделал больше проходов к чужим воротам.
'11
Не доходит до опасных бросков у команд.
'10
В полном составе на льду оказывается СКА. Ничего не удалось создать «Спартаку», причем самый опасный момент — выход один на один — возник как раз у ворот москвичей.
'9
«Спартак» пока не может похвастаться игрой в большинстве, ничего не получается у команды.
'8
Первое удаление у нас в матче, Камаров из СКА отправляется на две минуты на скамейку штрафников.
'7
Пока без особо опасных моментов идет игра, если не считать гол Хохлачева.
'6
Проходит контратака от СКА, замыкает Гусев, но неопасно выходит. Красиков легко справляется.
'5
Петербуржцы возвращают себе шайбу, но пока она ходит в основном только вдоль бортов. Пока многовато брака у тех и у других.
'4
ГОООООООООООЛ!
Хохлачев открывает счет в этой встрече! Резко и внезапно «Спартак» выходит вперед, легко читает своих соперников Хохлачев и перехватывает шайбу на отскоке, переправляя ее в ворота.
'3
Спокойно начинает СКА атаку от своих ворот, но уверенно обороняются соперники.
'2
Отодвинул «Спартак» игру от своих ворот, и после атаки шайба оказывается Юханссона.
'1
Сразу бросается СКА в атаку, вынуждая московский клуб садится в оборону.
'1
Звучит стартовая сирена! Поехали, бой двух столиц стартовал!
19:25
«Спартак» с 45 очками в 40 играх занимает седьмое место в Западной конференции. СКА после 39 игр набрал 54 очка и располагается на второй строчке Запада.
19:20
Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
19:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между петербургским СКА и московским «Спартаком».
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