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КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Западной конференции. 2-й матч. СКА — «Спартак». ОНЛАЙН

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Эпизод матча СКА — «Спартак»

Эпизод матча СКА — «Спартак»

twitter.com/spartak_hc
Во втором матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московский «Спартак», который в первой игре одержал разгромную победу, сражается со СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
Матч не начался
20 марта 17:00
СКА
Санкт-Петербург
0:0
Спартак
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго матча полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина, где сражаются СКА и «Спартак».

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