20 марта 2022, 17:00 Спорт Продолжить творить сенсацию: «Спартак» на выезде играет со СКА. LIVE КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала Западной конференции. 2-й матч. СКА — «Спартак». ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Эпизод матча СКА — «Спартак» twitter.com/spartak_hc

Во втором матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московский «Спартак», который в первой игре одержал разгромную победу, сражается со СКА. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч Матч не начался 20 марта 17:00 СКА Санкт-Петербург 0:0 Спартак Москва Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период