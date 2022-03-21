21 марта 2022, 19:30 Спорт Битва за Москву: «Динамо» пытается отыграться у ЦСКА. LIVE Кубок Гагарина. 1/2 финала. Запад. 3-й матч. «Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок ХК ЦСКА Владислав Каменев и вратарь ХК «Динамо» (Москва) Иван Бочаров РИА Новости

В третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо» на своей площадке принимает другой столичный клуб — ЦСКА. Счет в серии 2:0 в пользу армейцев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч Матч не начался 21 марта 19:30 Динамо М Москва 0:0 ЦСКА Москва Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период