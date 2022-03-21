Игрок ХК ЦСКА Владислав Каменев и вратарь ХК «Динамо» (Москва) Иван Бочаров
РИА Новости
В третьем матче полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо» на своей площадке принимает другой столичный клуб — ЦСКА. Счет в серии 2:0 в пользу армейцев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
Матч не начался
21 марта 19:30
Динамо М
Москва
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва», Москва
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В рамках полуфинала Западной конференции Кубка Гагарина московские «Динамо» и ЦСКА играют третий матч серии.
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