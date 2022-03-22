'9

В равных неполных составах спартаковцы давили, но так ничего и не создали, а в итоге в конце этого отрезка армейцы прибыли в зону Данска, и Гусев нашел пасом Лехтонена, когда СКА уже был в большинстве. Голкипер красно-белых успел закрыть щитком ближний угол на броске в касание из правого круга.