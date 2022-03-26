В четвертом матче серии 1/2 финала Западной конференции петербургский СКА встречается с московским «Спартаком». Клуб с берегов Невы одержал три победы в четырех матчах над красно-белыми. Подопечные Романа Ротенберга выйдут в следующий раунд, если добьются успеха в сегодняшнем матче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
Матч не начался
26 марта 17:30
СКА
Санкт-Петербург
0:0
Спартак
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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17:15
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и московским «Спартаком». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:30 по московскому времени.
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