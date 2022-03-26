26 марта 2022, 17:30 Спорт Пробиться в финал конференции: СКА бьется со «Спартаком». LIVE Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Запад. СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В четвертом матче серии 1/2 финала Западной конференции петербургский СКА встречается с московским «Спартаком». Клуб с берегов Невы одержал три победы в четырех матчах над красно-белыми. Подопечные Романа Ротенберга выйдут в следующий раунд, если добьются успеха в сегодняшнем матче. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч Матч не начался 26 марта 17:30 СКА Санкт-Петербург 0:0 Спартак Москва Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период