В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» встречается с омским «Авангардом». После четырех матчей счет 2:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Матч не начался
26 марта 15:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
Авангард
Омск
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
14:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом». Стартовое вбрасывание запланировано на 15:00 по московскому времени.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях