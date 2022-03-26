Металлург Мг

14:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом». Стартовое вбрасывание запланировано на 15:00 по московскому времени.