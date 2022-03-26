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Поход за третьей победой в серии: «Металлург» сражается с «Авангардом». LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Восток. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск). Онлайн

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Эпизод матча «Авангард» - «Металлург»

Эпизод матча «Авангард» - «Металлург»

РИА Новости
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» встречается с омским «Авангардом». После четырех матчей счет 2:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Матч не начался
26 марта 15:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
Авангард
Омск
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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14:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и омским «Авангардом». Стартовое вбрасывание запланировано на 15:00 по московскому времени.

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