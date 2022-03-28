28 марта 2022, 19:30 Спорт Перевести серию в седьмой матч: «Авангард» сражается с «Металлургом». LIVE Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 финала. Восток. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск). ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Эпизод матча «Авангард» - «Металлург» РИА Новости

В шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина омский «Авангард» принимает на своей площадке магнитогорский «Металлург». После пяти игр хоккеисты из Магнитогорска ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию поединка.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч 1-й период 28 марта 19:30 Авангард Омск 0 : 0 Металлург Мг Магнитогорск Стадион «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина», Балашиха Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия), Евгений Ромасько (Тверь, Россия) 1-й период 2-й период 3-й период