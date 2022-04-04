Во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает московский ЦСКА. Питерцы горят желанием отомстить за поражение в первой игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
Матч не начался
04 апреля 19:30
СКА
Санкт-Петербург
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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19:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня СКА принимает ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Начало встречи — в 19.30 мск.
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