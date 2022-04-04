04 апреля 2022, 19:30 Спорт Отомстить за провальный старт: СКА принимает ЦСКА. LIVE Кубок Гагарина. Полуфинал. 2-й матч. СКА — ЦСКА. ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Алексей Даничев/РИА «Новости»

Во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает московский ЦСКА. Питерцы горят желанием отомстить за поражение в первой игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч Матч не начался 04 апреля 19:30 СКА Санкт-Петербург 0:0 ЦСКА Москва Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период