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Спорт

Отомстить за провальный старт: СКА принимает ЦСКА. LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. 2-й матч. СКА — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
Во втором матче серии полуфинала Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает московский ЦСКА. Питерцы горят желанием отомстить за поражение в первой игре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
Матч не начался
04 апреля 19:30
СКА
Санкт-Петербург
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня СКА принимает ЦСКА во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Начало встречи — в 19.30 мск.

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