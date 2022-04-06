06 апреля 2022, 19:00
Спорт
Петербург пока сильнее: СКА в гостях обыгрывает ЦСКА. LIVE
Алексей Даничев/РИА «Новости»
В третьем матче финала Западной конференции московские армейцы принимают гостей из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
2-й период
06 апреля 19:00
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия), Сергей Морозов (Московская обл., Россия)
'29
Абсолютное равенство по броскам в створ в матче — 11:11.
'28
Солянников оказался на пятачке и довольно опасно бросил по воротам Федотова.
'27
Окулов отпасовал на Гилмора, который не смог придумать ничего лучше кроме как неприкрыто бросить по воротам Юханссона.
'26
Ожиганов зачем-то бросил из средней зоны, естественно шайба пролетела мимо.
'25
Провольнев пытался идти вперед, но застрял между защитниками соперников и потерял шайбу.
'23
Цицюра подключил Фальковского по флангу, но Степан не смог переиграть голкипера ЦСКА.
'22
Робинсон бросил от синей линии, но шайба до Федотова не добралась.
'21
Период номер два стартовал!
'20
Перерыв! Очень бодрый вышел период, на хороших скоростях действуют обе команды, поэтому будем ждать еще больше опасных моментов и голов во втором периоде!
'20
ГООООООООООООООЛ!! За четыре секунды до сирены Никита Гусев мощным броском пробивает Федотова! 0:1, петербуржцы выходят вперед!
'19
Отбиваются столичные армейцы, игра продолжается в полных составах.
'17
Слепышев зарядил клюшкой по лицу Воробьеву и получил две минуты.
'16
Кузьменко с Бурдасовым немного не поняли друг друга и потеряли контроль над шайбой.
'15
Цицюра упустил супермомент открыть счет! Федотов неудачно отбил шайбу и позволил дважды Владиславу добить ее в ворота, но в итоге спас команду!
'14
Дальбек лишает возможности Воробьева нанести бросок по воротам ЦСКА, устроив небольшие помехи.
'13
После броска Панкратова шайба покидает пределы площадки.
'11
Воробьев выкатился из левого круга вбрасывания и бросил в противоход Федотову, однако Иван успел отстегнуть руку и забрал шайбу.
'10
Киселевич классно сыграл на перехвате, но найти передачей партнера не успел — три соперника окружили его и шайбу отобрали.
'9
Волков завез шайбу в чужую зону, однако продолжения атаке не нашел.
'8
Плотников вышел на ударную позицию и нанес еще один бросок по воротам СКА.
'7
Матвей Гуськов с неудобной набрасывал на ворота Юханссона, было опасно.
'5
Воробьев борется за шайбу у борта, где находится команда хозяев. После небольшой заминки армейцы столицы все же выбросили шайбу из зоны.
'4
Кузьменко уехал за ворота и выкатил на пятак, но никто из партнеров не понял его задумку.
'2
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
18:50
Состав хозяев на ваших экранах:
18:45
Добрый вечер! Приглашаем вас на третий матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина между столичным ЦСКА и санкт-петербургским СКА.
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