Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Помощник Байдена назвал приоритетом США работу над независимостью... 17:21
Губерниев назвал условие, при котором Большунова ждет регресс 17:17
США ожидают, что Россия к концу года выйдет из числа... 17:12
Кадыров: в Мариуполе остались лишь «недобитые горстки... 17:11
СМИ: сборная России планирует в июне провести товарищеский матч... 17:02
Силуанов заявил, что Россия сделала все для выполнения... 16:59
В Курской области с завтрашнего дня вводится высокий уровень... 16:56
В двух районах Литвы неизвестные осквернили памятники советским... 16:50
Греческие рабочие попытались не дать отправить технику НАТО... 16:48
Исмаилов нашел объяснение причины поражения Петра Яна 16:44
Спорт

Выйти вперед в серии: СКА играет против ЦСКА. LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. 1/2 финала. Запад. СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»
В пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА играет против ЦСКА. После четырех матчей счет 2:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
1-й период
10 апреля 17:00
СКА
Санкт-Петербург
0 : 1
ЦСКА
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья: Виктор Бирин  (Москва, Россия), Алексей Раводин  (Москва, Россия)
1-й период

11'34" Светлаков

2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'16

Фальковский бросил по воротам, но чудом она не пересекла линию ворот. Накрыл шайбу Федотов.

'14

Григоренко нанес бросок, который принял на себя Фальковский. Могло быть опасно.

'12

Гооооллллл!!!! Попов вошел в зону и оставил шайбу Светлакову, который из круга вбрасывания расстрелял Юханссона. ЦСКА ведет со счетом 1:0.

'10

Исчезли броски по воротам. Очень вязкая борьба.

'7

Моисеев выскочил один на один, но не смог Федотова переиграть.

'6

Отбился ЦСКА в меньшинстве.

'5

Каменев в меньшинстве бросил, но Юханссон отбил шайбу.

'4

Нестеров удален на две минуты. СКА играет в большинстве.

'2

Ларс Юханссон защищает ворота СКА. В составе ЦСКА с первых минут играет Иван Федотов.

'2

Моисеев прострелил на Воробьева, но защитник ЦСКА помешал броску.

'1

Первый проброс в матче в исполнении СКА.

'1

Матч начался!

16:50

Встреча начнется в 17.00 мск.

16:45

В пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает столичный ЦСКА. Счет по матчам в противостоянии равный: 2-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Спецоперация России на Украине. 46-й день
Онлайн-трансляция 46-го дня военной спецоперации на Украине
«Запад начал великую гиперзвуковую гонку вооружений»
Эксперты рассказали, зачем AUKUS объявил о разработке гиперзвукового оружия
Между Макроном и Ле Пен разрыв рейтинга в 1%: Франция выбирает президента
В РАН описали главные ожидания от президентских выборов во Франции
Силуанов заявил, что Россия сделала все для выполнения обязательств по внешнему долгу
В Курской области с завтрашнего дня вводится высокий уровень террористической опасности
Греческие рабочие попытались не дать отправить технику НАТО на Украину
Путин и Лукашенко встретятся на космодроме «Восточный» 12 апреля
Новости
Помощник Байдена назвал приоритетом США работу над независимостью Европы от энергоносителей из РФ
Губерниев назвал условие, при котором Большунова ждет регресс
США ожидают, что Россия к концу года выйдет из числа крупнейших экономик мира
Кадыров: в Мариуполе остались лишь «недобитые горстки бандеровцев»
СМИ: сборная России планирует в июне провести товарищеский матч с Ираном
В двух районах Литвы неизвестные осквернили памятники советским воинам
Исмаилов нашел объяснение причины поражения Петра Яна
Все новости
Я тебя люблю: почему мужчины чаще признаются первыми
Психологи выяснили, какой пол признается в любви первым
Каких функций не хватает российским видеохостингам
Специалист Самойленко предложил Rutube и «VK Видео» развивать монетизацию и платные подписки
Грабили, истязали и убивали спекулянтов. Как банда «санитаров» наводила ужас на юге России
Как наркоманы создали одну из самых жестоких банд в Советском Союзе
Модно, но небезопасно: как выбрать белые кеды
Обувной эксперт рассказала, как ухаживать за белыми кедами
Время перемен: стоит ли сейчас открывать свой автобизнес
Спрос на услуги в сфере автотранспорта вырос на 20%
Альтернативы привычным памперсам: чем заменить дорогие подгузники
Педиатр Мещерякова рассказала о плюсах и минусах трусиков-непромокаек, марлевых и многоразовых подгузников
Легенда боевиков с русскими корнями: Стивену Сигалу — 70
Светлая одежда, заправленные штанины и панамка: как защитить ребенка от клещей
Специалисты назвали быстрый способ защититься от клещей
«Это срежиссировано Западом». В Пакистане сместили главу правительства
Национальная ассамблея Пакистана вынесла вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану
«Эта война должна быть выиграна на поле боя»
Боррель выступил за военное решение конфликта и пообещал предоставить Украине оружие
«Ожидается спад в движении товаров». Какие перевозки из РФ и Белоруссии запретил ЕС
ЕС прекратил пропуск автотранспорта, зарегистрированного в России и Белоруссии
Свадьба в Майами: сын Дэвида Бекхэма женится на дочери миллиардера
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженятся по еврейским традициям
Секс с японкой и услужливые китайцы: как русские писатели путешествовали по миру
Италия, Япония, Китай в воспоминаниях русских писателей

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+