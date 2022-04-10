В пятом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА играет против ЦСКА. После четырех матчей счет 2:2. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
1-й период
10 апреля 17:00
СКА
Санкт-Петербург
0 : 1
ЦСКА
Москва
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург
Главный судья: Виктор Бирин (Москва, Россия), Алексей Раводин (Москва, Россия)
1-й период
11'34"Светлаков
2-й период
3-й период
Трансляция
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С начала
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С конца
'16
Фальковский бросил по воротам, но чудом она не пересекла линию ворот. Накрыл шайбу Федотов.
'14
Григоренко нанес бросок, который принял на себя Фальковский. Могло быть опасно.
'12
Гооооллллл!!!! Попов вошел в зону и оставил шайбу Светлакову, который из круга вбрасывания расстрелял Юханссона. ЦСКА ведет со счетом 1:0.
'10
Исчезли броски по воротам. Очень вязкая борьба.
'7
Моисеев выскочил один на один, но не смог Федотова переиграть.
'6
Отбился ЦСКА в меньшинстве.
'5
Каменев в меньшинстве бросил, но Юханссон отбил шайбу.
'4
Нестеров удален на две минуты. СКА играет в большинстве.
'2
Ларс Юханссон защищает ворота СКА. В составе ЦСКА с первых минут играет Иван Федотов.
'2
Моисеев прострелил на Воробьева, но защитник ЦСКА помешал броску.
'1
Первый проброс в матче в исполнении СКА.
'1
Матч начался!
16:50
Встреча начнется в 17.00 мск.
16:45
В пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Гагарина СКА в Санкт-Петербурге принимает столичный ЦСКА. Счет по матчам в противостоянии равный: 2-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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