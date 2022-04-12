12 апреля 2022, 19:00 Спорт Остаться в борьбе: ЦСКА на грани вылета принимает СКА. LIVE Кубок Гагарина. Полуфинал. 6-й матч. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН Андрей Черников

close 100% Фрагмент матча ЦСКА — СКА Twitter

В шестом матче полуфинально серии Кубка Гагарина находящийся в одном поражении от вылета из плей-офф ЦСКА в Москве принимает питерский СКА, который имеет право на ошибку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч Матч не начался 12 апреля 19:00 ЦСКА Москва 0:0 СКА Санкт-Петербург Стадион «ЦСКА-Арена», Москва Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период