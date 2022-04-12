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Остаться в борьбе: ЦСКА на грани вылета принимает СКА. LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. 6-й матч. ЦСКА — СКА. ОНЛАЙН

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Фрагмент матча ЦСКА — СКА

Фрагмент матча ЦСКА — СКА

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В шестом матче полуфинально серии Кубка Гагарина находящийся в одном поражении от вылета из плей-офф ЦСКА в Москве принимает питерский СКА, который имеет право на ошибку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
Матч не начался
12 апреля 19:00
ЦСКА
Москва
0:0
СКА
Санкт-Петербург
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:20

Матч начнется в 19.30 мск.

19:15

В шестом матче финала Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает на своем льду санкт-петербургский СКА, находящийся в одном шаге от выхода в общий финал, где его уже ждет магнитогорский «Металлург». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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