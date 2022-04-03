Металлург Мг

14:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Вчера в полуфинале Кубка Гагарина стартовало противостояние СКА и ЦСКА, а сегодня к ним присоединяется Восточная конференция с битвой «Металлурга» и «Трактора». Начало матча — в 15.00 мск.