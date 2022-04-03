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Битва за финал: «Металлург» играет с «Трактором». LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. Полуфинал. 1-й матч. «Металлург» — «Трактор». ОНЛАЙН

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Вратарь ХК «Металлург» Василий Кошечкин

Вратарь ХК «Металлург» Василий Кошечкин

РИА Новости
В первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции магнитогорский «Металлург» принимает челябинский «Трактор». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
Матч не начался
03 апреля 15:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
Трактор
Челябинск
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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14:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! Вчера в полуфинале Кубка Гагарина стартовало противостояние СКА и ЦСКА, а сегодня к ним присоединяется Восточная конференция с битвой «Металлурга» и «Трактора». Начало матча — в 15.00 мск.

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