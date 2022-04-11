11 апреля 2022, 17:00 Спорт Решающая битва за финал: «Металлург» принимает «Трактор». LIVE Кубок Гагарина. Полуфинал. 5-й матч. «Металлург — «Трактор». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Игрок ХК «Металлург» Филипп Майе и игрок ХК «Трактор» Виталий Кравцов РИА Новости

В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина — челябинский «Трактор» гостит у магнитогорского «Металлурга». «Магнитка» ведет в противостоянии со счетом 3-1 и в случае победы сегодня пройдет в финал Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч Матч не начался 11 апреля 17:00 Металлург Мг Магнитогорск 0:0 Трактор Челябинск Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия), Сергей Юдаков (Москва, Россия) 1-й период 2-й период 3-й период