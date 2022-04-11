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Спорт

Решающая битва за финал: «Металлург» принимает «Трактор». LIVE

Кубок Гагарина. Полуфинал. 5-й матч. «Металлург — «Трактор». ОНЛАЙН

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Игрок ХК «Металлург» Филипп Майе и игрок ХК «Трактор» Виталий Кравцов

Игрок ХК «Металлург» Филипп Майе и игрок ХК «Трактор» Виталий Кравцов

РИА Новости
В пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги — Кубка Гагарина — челябинский «Трактор» гостит у магнитогорского «Металлурга». «Магнитка» ведет в противостоянии со счетом 3-1 и в случае победы сегодня пройдет в финал Кубка Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию игры.
КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 5-й матч
Матч не начался
11 апреля 17:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
Трактор
Челябинск
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья: Иван Фатеев  (Московская обл., Россия), Сергей Юдаков  (Москва, Россия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! В Магнитогорске в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина встречаются местный «Металлург» и челябинский «Трактор». Начало матча — в 17.00 мск.

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