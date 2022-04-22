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Спорт

Вырваться вперед в финальной серии: ЦСКА принимает «Металлург». LIVE

Кубок Гагарина. Финал. 3-й матч. ЦСКА — «Металлург». ОНЛАЙН

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Александр Овчаров/РИА «Новости»
В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина московский ЦСКА принимает на своем льду магнитогорский «Металлург». Предыдущие две игры прошли в Магнитогорске, и команды по очереди одержали победу. Таким образом, счет в серии сейчас 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 3-й матч
Матч не начался
22 апреля 19:30
ЦСКА
Москва
0:0
Металлург Мг
Магнитогорск
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию третий матч финальной серии Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА.

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