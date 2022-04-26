26 апреля 2022, 17:00 Спорт Завоевать Кубок Гагарина: «Металлург» сражается с ЦСКА в решающем матче. LIVE Хоккей. Кубок Гагарина. Финал. 5-й матч. «Металлург» — ЦСКА. ОНЛАЙН Максим Гужевский

close 100% Григорий Сысоев/РИА «Новости»

ЦСКА и магнитогорский «Металлург» в пятый раз играют друг с другом в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. «Металлург» одержал уже три победы и по итогам этой игры может стать чемпионом КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч Матч не начался 26 апреля 17:00 Металлург Мг Магнитогорск 0:0 ЦСКА Москва Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период