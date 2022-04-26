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Завоевать Кубок Гагарина: «Металлург» сражается с ЦСКА в решающем матче. LIVE

Хоккей. Кубок Гагарина. Финал. 5-й матч. «Металлург» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»
ЦСКА и магнитогорский «Металлург» в пятый раз играют друг с другом в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22. «Металлург» одержал уже три победы и по итогам этой игры может стать чемпионом КХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
Матч не начался
26 апреля 17:00
Металлург Мг
Магнитогорск
0:0
ЦСКА
Москва
Стадион «Арена-Металлург», Магнитогорск
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
16:50

Начало матча — в 17.00 мск. Счет в серии — 3-1 в пользу «Металлурга».

16:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Мы приветствуем вас на пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

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