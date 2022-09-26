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Спорт

Первое дерби сезона: ЦСКА принимает «Спартак». LIVE

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Спартак». ОНЛАЙН

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА на своем льду примет «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
1-й период
26 сентября 19:30
ЦСКА
Москва
0 : 0
Спартак
Москва
Стадион «ЦСКА-Арена», Москва
Главный судья: Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь), Сергей Юдаков  (Москва, Россия), Максим Берсенёв  (Россия), Евгений Юдин  (Челябинск, Россия)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

Шайба после броска Романа Старченко попадает в конек Дитцу, от чего улетает за пределы площадки.

'16

Вароне не попадает в створ после добивания! Ну как же так?

'15

Пока раскатываются красно-белые, не получается у них толком в чужой зоне закрепиться.

'14

На пять минут Нестеров оказывается сидеть на скамейке штрафников, это был удар локтем.

'14

Чибриков не возвращается из раздевалки пока, Нестерова на лавке красно-синих пока тоже найти нельзя. А арбитры пока продолжают видеопросмотр.

'14

Нестеров жестко бортанул Никиту Чибрикова, разбив тому нос. Будет удаление, однозначно.

'13

5:4 по броскам в створ в пользу ЦСКА.

'12

Лежа Талалуев отыграл на партнера, было эффектно!

'11

Не успел Светлаков на добивание после броска Соркина, вновь опасно у ворот Красикова.

'10

Каменев вкатился в зону и с кистей бросил — Красиков не без труда, но справился.

'9

Почти четыре минуты без пауз отыграли команды, очень бодрый хоккей у нас сегодня.

'8

Слепышев оказался в офсайде после передачи от Светлакова.

'7

Кукштель потолкался за армейскими воротами и вывел шайбу на дальнюю штангу, правда там не оказалось никого.

'6

Нестеров и Плотников по ходу одной атаки исполнили броски с пятака, однако шайба оба раза попала в спартаковские коньки.

'5

Талалуев одним касанием убрал защитника, выкатил пас на Цыплакова, который в ближний угол пробивал — Рейдеборн на месте.

'4

Даррен Диц забрал шайбу на левом фланге обороны.

'3

Юртайкин перехватил шайбу у Панктратова, который прокатился за воротами Красикова, и исполнил неточный бросок.

'2

Рейдеборн ловит шайбу после броска Кина от синей линии.

19:32

Игра началась! Поехали!

19:30

Бригада арбитров на ваших экранах.

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100%
19:25

Состав «Спартака»:

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100%
19:20

Состав ЦСКА:

close
100%
19:15

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги столичный ЦСКА на своем льду примет «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

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