13 февраля 2022, 20:30 Спорт Прервать молчание: «Вашингтон» Овечкина играет с «Оттавой». LIVE НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон» — «Оттава». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» не забивавшего на протяжении шести матчей Александра Овечкина играет с «Оттава Сенаторз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат. Матч не начался 13 февраля 20:30 Вашингтон Кэпиталз Вашингтон 0:0 Оттава Сенаторз Оттава Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период