В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» не забивавшего на протяжении шести матчей Александра Овечкина играет с «Оттава Сенаторз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
13 февраля 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:0
Оттава Сенаторз
Оттава
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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20:15
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» примет на своем льду «Оттава Сенаторз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется примерно в 20.40 мск.
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