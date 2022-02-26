Филадельфия Флайерз

«Кэпс» выходили в атаку три в два, но допустили неточный пас и позволили «Флайерз» перехватить шайбу. Несмотря на эти неудачи, «Вашингтон» выглядит гораздо опаснее в последние минуты — стоило лишь взвинтить темп.
Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен мощно бросил от синей линии — шайба пролетела немного левее створа!
«Столичные» активизировались и два раза подряд перехватывали шайбу в чужой зоне, но никак не могли организовать опасную контратаку и сами быстро теряли снаряд, словно не верили в собственный успех.
Опасно! Российский защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов в касание нанес мощный бросок от синей линии — вратарь Харт намертво забрал шайбу. Если бы он просто отбил в сторону, то Овечкин мог бы добить в ворота — он уже караулил возле пятака.
Канадский нападающий «Флайерз» Трэвис Конечны в одиночку протащил шайбу чуть ли не до пятака «столичных», пока три игрока наконец не остановили его. «Филадельфия» уже куражится как может.
Вторая заварушка в начале матча: защитник «Филадельфии» Ристолайнен жестко толкнул нападающего «Вашингтона» Уилсона на борт, тот возмутился и толкнул его в ответ. В итоге оба сцепились, и судье пришлось их разнимать. Обстановка накаляется.
«Кэпс» в кои-то веки решили быстро разогнать контратаку, но диагональная передача на другой фланг оказалась неточной, и «Флайерз» перехватили шайбу.
Игроки «Вашингтона» очень тяжело выдвигаются в атаку, словно у них гири на ногах. Сильно не хватает скорости, чтобы застать «Филадельфию» врасплох, и соперник спокойно держит оборону.
Овечкин обозначил прессинг возле ворот «Филадельфии», однако никто из партнеров его не поддержал, и «летчики» не испугались — спокойно начали развивать атаку.
Момент! «Кэпс» ошиблись на выходе из зоны и потеряли шайбу, она досталась нападающему «Флайерз» ван Римсдайку, и тот нанес бросок низом — Самсонов отбил! После этого «летчики» жестко пошли на добивание, и «Вашингтон» вступила за своего вратаря. Завязалась небольшая заварушка, соперники потолкались на льду, но обошлось без удалений.
Статистика 7-3 по броскам в створ ворот в пользу «Филадельфии» — и это при том, что «Вашингтон» играл две минуты в большинстве.
Опасно! Нападающий «Флайерз» Джоэль Фараби прорвался к пятаку «Вашингтона» и отправил шайбу в створ — Самсонов отбил в сторону!
«Филадельфия» продолжает атаковать и наносить броски с любых дистанций, а «Вашингтон» все еще пытается прийти в себя после обескураживающего начала матча.
МОМЕНТИЩЕ! «Флайерз» организовали быструю контратаку и нанесли два броска с очень близкой дистанции, но Самсонов дважды спас! А затем ошиблись сами хозяева льда — отправили шайбу в сантиметрах от штанги, и «Кэпс» смогли наконец ее отобрать.
Опасно! Овечкин набросил на пятак «Филадельфии», и его партнер мог замыкать, но оказался зажат меж двоих соперников и упустил свой шанс.
И сразу же большинство у «Вашингтона»: нападающий «Филадельфии» Исаак Рэтклифф удалился на две минуты за грубую игру. Отличный шанс сравнять счет для «Кэпс». И как же интенсивно развиваются у нас события!
ГООООЛ!!! На 11-й секунде нападающий «Филадельфии» Клод Жиру забросил в ворота «Вашингтона»! Такого не ожидал никто. Клод получил шайбу в нескольких метрах от ворот и без какого-либо сопротивления нанес бросок — 1:0. Российского вратаря Самсонова винить не стоить — защитники «Кэпс» просто позволили ему расстрелять.
The Captain comes out firing. #WSHvsPHI | @FlyersCharities pic.twitter.com/uu0v7TVENR— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 26, 2022
Twitter «Вашингтона» пока уточнил стартовую пятерку. В воротах — россиянин Илья Самсонов. У «Филадельфии» в воротах Картер Харт.
Hockey time!— Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2022
@NBCSWashington
https://t.co/rqB0Th5Rhy pic.twitter.com/FlXEDooBFt
Начало встречи немного задерживается.
pregame chat for 819 pic.twitter.com/469nwnDdgU— Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2022
Овечкин забросил уже 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось всего четыре гола до легендарного чеха Яромира Ягра (766), который занимает третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Посмотрим, приблизится ли Александр к Ягру сегодня.
Состав «Филадельфии»:
Today's starting lineup is presented by @herrfoods and features...— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 26, 2022
86-28-89
9-61
79#WSHvsPHI | #BringItToBroad pic.twitter.com/8Vg40tujgG
Состав «Вашингтона»:
Lineys#CapsFlyers | @CaesarsSports pic.twitter.com/Vhf9zvlE7m— Washington Capitals (@Capitals) February 26, 2022