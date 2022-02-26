Филадельфия Флайерз

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Момент! «Кэпс» ошиблись на выходе из зоны и потеряли шайбу, она досталась нападающему «Флайерз» ван Римсдайку, и тот нанес бросок низом — Самсонов отбил! После этого «летчики» жестко пошли на добивание, и «Вашингтон» вступила за своего вратаря. Завязалась небольшая заварушка, соперники потолкались на льду, но обошлось без удалений.