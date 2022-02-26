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Спорт

Овечкин терпит бедствие: «Вашингтон» пропустил на 11-й секунде. LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». ОНЛАЙН

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Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз»

Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» играет на выезде с «Филадельфией Флайерз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
26 февраля 20:30
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Стадион «Уэллс Фарго-центр», Филадельфия
Главный судья: Брайан Почмара  (Детройт, США), Жан Эбер  (Монктон, Канада)
1-й период
00'11" Жиру
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

«Кэпс» выходили в атаку три в два, но допустили неточный пас и позволили «Флайерз» перехватить шайбу. Несмотря на эти неудачи, «Вашингтон» выглядит гораздо опаснее в последние минуты — стоило лишь взвинтить темп.

'16

Защитник «Вашингтона» Ник Дженсен мощно бросил от синей линии — шайба пролетела немного левее створа!

'15

«Столичные» активизировались и два раза подряд перехватывали шайбу в чужой зоне, но никак не могли организовать опасную контратаку и сами быстро теряли снаряд, словно не верили в собственный успех.

'15

Опасно! Российский защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов в касание нанес мощный бросок от синей линии — вратарь Харт намертво забрал шайбу. Если бы он просто отбил в сторону, то Овечкин мог бы добить в ворота — он уже караулил возле пятака.

'14

Канадский нападающий «Флайерз» Трэвис Конечны в одиночку протащил шайбу чуть ли не до пятака «столичных», пока три игрока наконец не остановили его. «Филадельфия» уже куражится как может.

'13

Вторая заварушка в начале матча: защитник «Филадельфии» Ристолайнен жестко толкнул нападающего «Вашингтона» Уилсона на борт, тот возмутился и толкнул его в ответ. В итоге оба сцепились, и судье пришлось их разнимать. Обстановка накаляется.

'12

«Кэпс» в кои-то веки решили быстро разогнать контратаку, но диагональная передача на другой фланг оказалась неточной, и «Флайерз» перехватили шайбу.

'11

Игроки «Вашингтона» очень тяжело выдвигаются в атаку, словно у них гири на ногах. Сильно не хватает скорости, чтобы застать «Филадельфию» врасплох, и соперник спокойно держит оборону.

'10

Овечкин обозначил прессинг возле ворот «Филадельфии», однако никто из партнеров его не поддержал, и «летчики» не испугались — спокойно начали развивать атаку.

'9

Момент! «Кэпс» ошиблись на выходе из зоны и потеряли шайбу, она досталась нападающему «Флайерз» ван Римсдайку, и тот нанес бросок низом — Самсонов отбил! После этого «летчики» жестко пошли на добивание, и «Вашингтон» вступила за своего вратаря. Завязалась небольшая заварушка, соперники потолкались на льду, но обошлось без удалений.

'9

Статистика 7-3 по броскам в створ ворот в пользу «Филадельфии» — и это при том, что «Вашингтон» играл две минуты в большинстве.

'9

Опасно! Нападающий «Флайерз» Джоэль Фараби прорвался к пятаку «Вашингтона» и отправил шайбу в створ — Самсонов отбил в сторону!

'8

«Филадельфия» продолжает атаковать и наносить броски с любых дистанций, а «Вашингтон» все еще пытается прийти в себя после обескураживающего начала матча.

'6

МОМЕНТИЩЕ! «Флайерз» организовали быструю контратаку и нанесли два броска с очень близкой дистанции, но Самсонов дважды спас! А затем ошиблись сами хозяева льда — отправили шайбу в сантиметрах от штанги, и «Кэпс» смогли наконец ее отобрать.

'5

Команды в равных составах. «Вашингтон» не реализовал свое первое большинство в матче.

'4

Опасно! Овечкин набросил на пятак «Филадельфии», и его партнер мог замыкать, но оказался зажат меж двоих соперников и упустил свой шанс.

'3

ШТАНГА! «Кэпс» организовали наброс от синей линии, и шайба угодила в каркас ворот.

'2

И сразу же большинство у «Вашингтона»: нападающий «Филадельфии» Исаак Рэтклифф удалился на две минуты за грубую игру. Отличный шанс сравнять счет для «Кэпс». И как же интенсивно развиваются у нас события!

'1

ГООООЛ!!! На 11-й секунде нападающий «Филадельфии» Клод Жиру забросил в ворота «Вашингтона»! Такого не ожидал никто. Клод получил шайбу в нескольких метрах от ворот и без какого-либо сопротивления нанес бросок — 1:0. Российского вратаря Самсонова винить не стоить — защитники «Кэпс» просто позволили ему расстрелять.

'1

Матч начался!

20:39

Twitter «Вашингтона» пока уточнил стартовую пятерку. В воротах — россиянин Илья Самсонов. У «Филадельфии» в воротах Картер Харт.

20:35

Начало встречи немного задерживается.

20:29

Овечкин забросил уже 762 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось всего четыре гола до легендарного чеха Яромира Ягра (766), который занимает третью строчку в списке лучших снайперов НХЛ в истории. Посмотрим, приблизится ли Александр к Ягру сегодня.

20:25

Состав «Филадельфии»:

20:20

Состав «Вашингтона»:

20:15

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня «Вашингтон» играет на выезде с «Филадельфией». Начало матча запланировано на 20.30 мск.

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