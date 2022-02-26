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Спорт

Малкин против Панарина: «Питтсбург» бьется с «Нью-Йорк Рейнджерс». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН

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Хоккеист Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз»

Хоккеист Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз»

Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина принимает на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
26 февраля 23:00
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
22:45

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня «Питтсбург» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало матча запланировано на 23.00 мск.

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