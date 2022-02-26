26 февраля 2022, 23:00 Спорт Малкин против Панарина: «Питтсбург» бьется с «Нью-Йорк Рейнджерс». LIVE НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН Данила Жиляев

close 100% Хоккеист Евгений Малкин в составе «Питтсбург Пингвинз» Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина принимает на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и Игоря Шестеркина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат. Матч не начался 26 февраля 23:00 Питтсбург Пингвинз Питтсбург 0:0 Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период