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Малкин против Овечкина: «Питтсбург» принимает «Вашингтон». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург» — «Вашингтон». ОНЛАЙН

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Болельщики ждут очередной серии противостояния Евгения Малкина (слева) и Александра Овечкина в плей-офф

Болельщики ждут очередной серии противостояния Евгения Малкина (слева) и Александра Овечкина в плей-офф

Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в принципиальном противостоянии сражается с «Вашингтоном» Александра Овечкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
09 апреля 22:00
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Матч начнется примерно в 22.08 мск.

21:45

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина принимает «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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