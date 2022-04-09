09 апреля 2022, 22:00 Спорт Малкин против Овечкина: «Питтсбург» принимает «Вашингтон». LIVE НХЛ. Регулярный чемпионат. «Питтсбург» — «Вашингтон». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Болельщики ждут очередной серии противостояния Евгения Малкина (слева) и Александра Овечкина в плей-офф Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в принципиальном противостоянии сражается с «Вашингтоном» Александра Овечкина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

НХЛ - регулярный чемпионат. Матч не начался 09 апреля 22:00 Питтсбург Пингвинз Питтсбург 0:0 Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период