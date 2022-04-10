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Зацепиться за плей-офф: «Вашингтон» Овечкина сражается с «Бостоном». LIVE

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». ОНЛАЙН

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Tommy Gilligan/Reuters
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
10 апреля 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Горд Дуайер  (Галифакс, Канада), Ти Джей Люксмор  (Тимминс, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'6

Макэвой из убойной позиции мог огорчить «Вашингтон», но Ванечек отбил шайбу.

'5

Пока 2:0 по броскам в пользу «Бостона». Позиционная борьба идет на площадке.

'3

Макэвой от синей линии выстрелил, но мимо шайба прошла. Вратарю «Вашингтона» Ванечеку не пришлось вступать в игру.

'3

Кузнецов с острого угла бросил, но Улльмарк маской шайбу отбил.

'1

Манта зарядил по воротам «Бостона», но шайба вылетела за пределы площадки.

'1

Матч начался!

20:20

Встреча начнется в 20.38 мск.

20:15

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова принимает «Бостон Брюинз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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