В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
1-й период
10 апреля 20:30
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон
Главный судья: Горд Дуайер (Галифакс, Канада), Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада)
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
'6
Макэвой из убойной позиции мог огорчить «Вашингтон», но Ванечек отбил шайбу.
'5
Пока 2:0 по броскам в пользу «Бостона». Позиционная борьба идет на площадке.
'3
Макэвой от синей линии выстрелил, но мимо шайба прошла. Вратарю «Вашингтона» Ванечеку не пришлось вступать в игру.
'3
Кузнецов с острого угла бросил, но Улльмарк маской шайбу отбил.
'1
Манта зарядил по воротам «Бостона», но шайба вылетела за пределы площадки.
'1
Матч начался!
20:20
Встреча начнется в 20.38 мск.
20:15
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова принимает «Бостон Брюинз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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