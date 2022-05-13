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Кучеров бьется за серию: «Тампа» ведет у «Торонто». LIVE

Кубок Стэнли. Первый раунд. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Ливз». Шестой матч. ОНЛАЙН

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Paul Sancya/AP
В шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Тампа» Никиты Кучерова и Андрея Василевского принимает на своем льду «Торонто», который ведет в серии 3-2. В случае неудачи «Тампа» вылетит из розыгрыша плей-офф НХЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
1-й период
13 мая 02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья: Джейк Бренк  (Детройт Лейк, США), Келли Сазерлэнд  (Ричмонд, Канада)
1-й период

17'38" Палат

2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'19

Теперь уже «кленовые листья» накрыли соперников и едва не забросили по чистому льду. Но Василевский снова потащил выстрел Спеццы.

'18

ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Ондржей Палат — 1:0! Вот это привоз! Керфут был уверен, что Броди катит за ним и в средней зоне сделал пас назад не глядя. Туда рванул только Палат, выскочивший один в ноль и бросивший в дальнюю девятку мимо Кэмпбелла!

'18

Больше пространства на льду при игре 4 на 4. Это пытался использовать Кучеров, но в итоге они с партнером не поняли друг друга, потеряли шайбу на чужой синей линии, и случился прорыв Нюландера, который остановил Василевский, отразивший шайбу плечом!

'17

А вот и первое удаление. Но к возмущению трибун оно обоюдное! Джастин Холл вставил клюшку в ноги Нику Полу за воротами «Торонто», но и форвард «Тампы» придержал соперника рукой не по правилам.

'16

Стэмкос привез шайбу в глубину чужой зоны. где ему вроде бы придержали клюшку, но свистка не последовала. А вот передача на пятак из-за ворот — да. Едва там не замкнули.

'15

В последнее время не пускает «Торонто» хозяев к своим воротам.

'14

Еще один прекрасный сейв Василевского. На этот раз Спецца бросал с хода!

'13

«Тампа» выиграла вбрасывание, но Нюландер первым успел к шайбе, пронесся с ней в чужую зону и нашел Мэттьюса, с чьим броском справился Василевский.

'13

Еще бросок со вбрасывания, но тут вратарю «Торонто» было несложно.

'12

КЭМПБЕЛЛ! Тащит острейший выстрел Кучерова, к которому отскочила шайба после вбрасывания!

'12

4-2 по броскам в пользу «Тампы» и по-прежнему нет удалений. Их, судя по всему, сегодня будет немного.

'11

«Тампа» закатилась в зону с ходу, и Стэмкос отменной передачей нашел Палата. Чех щелкал по свободному пространству, но Кэмпбелл сначала отразил шайбу, а затем поймал ее в прыжке в воздухе, не дав никому добавить.

'10

Накативший на пятак Кампф получил отменную передачу из угла от Керфута и бросал в упор. Сергачев успел подставить клюшку, и шайба улетела над заграждением!

'10

Обменялись выпадами. Василевскому пришлось отразить бросок с острого угла, а Кэмпбелл по-настоящему спас «Торонто» после прорыва и броска Сирелли.

'9

Михеев попробовал бросить с кистей со входа в зону, но защитник помешал попасть в створ.

'9

И всего три броска пока. Два у «Тампы», один у «Торонто». Пробросились хозяева, но после вбрасывания шайба покинула их зону.

'8

«Мэйпл Лифс» очень хорошо вяжут хозяев, а у самих есть кому исполнить. Очень напряженно на льду. Вот только на исходе восьмой минуты вторая остановка игры. Из-за офсайда.

'6

Любушкин дважды пытался набросить на ворота и потом еще раз закрыл зону, но ничего опасного «Торонто» не создал, а в ответной атаке «Тампа» едва не заковыряла шайбу с пятака.

'5

Почти нет остановок в игре. 1-1 по броскам после пяти минут битвы.

'4

«Тампа» продолжает давить. «Торонто» отвечает выпадами. Прострел Мэттьюса прошел по зоне «Лайтнинг», но никто не замкнул.

'3

Никита Кучеров впервые появился на льду, но «Лифс» перехватили шайбу в средней зоне около синей хозяев. Нюландер влетел в зону и опасно бросил с кистей — над перекладиной. В ответном выпаде бросок Стэмкоса отразил Кэмпбелл.

'2

«Тампа» усилиями Хедмана привезла шайбу в чужую зону, но там завязла у бортов. Гости так и не дали выйти на бросок.

'1

Поееееехали! Да начнется битва!

02:36

Команды уже на льду, трибуны уже мерцают. Сейчас будут исполнены гимны Канады и США, а потом матч начнется!

02:35

Ворота сегодня, как и во всех предыдущих встречах противостояния, будут защищать Андрей Василевский у «Тампа-Бэй» и Джейк Кэмпбелл у «Торонто».

02:30

Интересно, что до предыдущей игры в матчах побеждал тот, кто открывал счет. Но в пятом поединке «молния» вела со счетом 2:0, но уступила 3:4.

02:25

Интересно, что «Торонто» не побеждал в серии плей-офф с 2004 года, проиграв шесть противостояний в первых раундах. Многие из них в седьмом матче! Многое сегодня будет зависеть от большинства. У «Мэйпл Лифс» 4 из 24 попыток в серии, «Тампа» реализовала 6 из 28.

02:20

«Торонто» трижды выходил вперед в этой серии и ведет сейчас — 3-2. Если сегодня побеждают «Мэйпл Лифс», то они проходят во второй раунд, выбивая чемпиона двух последних сезонов. Но выбить «Тампу» очень сложно, тем более ее голкипер Андрей Василевский выигрывает уже в 16-ти матчах подряд после своего поражения в предыдущей встрече. Кроме того, в предыдущем плей-офф, где он получил приз MVP, россиянин пять раз отыграл на ноль. Четырежды в матчах, в которых серия могла завершиться (в том числе поражением «Лайтнинг»).

02:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча серии первого раунда Кубка Стэнли между «Тампой» и «Торонто».

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