Тампа-Бэй Лайтнинг

02:20

«Торонто» трижды выходил вперед в этой серии и ведет сейчас — 3-2. Если сегодня побеждают «Мэйпл Лифс», то они проходят во второй раунд, выбивая чемпиона двух последних сезонов. Но выбить «Тампу» очень сложно, тем более ее голкипер Андрей Василевский выигрывает уже в 16-ти матчах подряд после своего поражения в предыдущей встрече. Кроме того, в предыдущем плей-офф, где он получил приз MVP, россиянин пять раз отыграл на ноль. Четырежды в матчах, в которых серия могла завершиться (в том числе поражением «Лайтнинг»).