Вашингтон Кэпиталз

С неопасной руки бросал хоккеист «Флориды», и создать что-то из опасного момента еще более опасное не удалось.
Сразу же опаснейший и жесткий момент возникает — хоккеисты «Вашингтона» сносят ворота «Флориды вместе с Бобровским, но Ти Оши создать ничего не смог.
Сирена отправляет хоккеистов на перерыв. Не открыт счет в шестом матче серии между «Вашингтоном» и «Флоридой».
Очень много борьбы было в первом периоде, а активнее выглядел «Вашингтон» — немного, но перебросали хоккеисты «Кэпс» соперника. Шьяро получает еще повреждение — сразу в раздевалку отправляется.
Опасно! Беннетт совершил отличный проход, обыграл нескольких хоккеистов и бросил по воротам Самсонова — неточно.
И снова выручает свою команду Бобровский. Достаточно опасно атакует «Вашингтон» в первом периоде, однако взломать оборону «Флориды» никак не удается.
Бобровский выручил после опаснейшего прострела Кузнецова! А по броскам у нас сейчас снова преимущество у «Кэпиталз» — 12:8.
Раз за разом пытаются атаковать хоккеисты «Вашингтона». Овечкин пытается придумать вместе что-то с партнерами, но не удается. В равных составах команды.
Беннетт получат штраф на две минуты. Грубовато подсек он Ти Оши, теперь игроки «Кэпитлаз» попробуют воспользоваться своим численным преимуществом.
В офсайд забирается Александр Овечкин. Пока он в первом периоде оказывается практически незаметным.
Был бросок в ближний угол, но все видел Самсонов, не создала для него эта атака никаких проблем. Да и большинство «Флориды» в целом тоже — равные составы на площадке.
Пока совсем не работает большинство — очень плотно обороняется «Кэпиталз», создать что-то опасное около ворот Самсонова не удается.
И первое удаление у нас в матче. Дженсен получил двухминутное удаление — активно он мешал Юбердо, повиснув на его плечах. Попробует «Флорида» разыграть большинство.
7:5 по броскам сейчас в пользу «Флориды». В начале периода был активнее «Вашингтон» по этому показателю, но последние минуты «Пантерз» усилили натиск.
А вот теперь было реально опасно у ворот Самсонова. Беннет и его одноклубники навалились на ворота, но голкипер вступил в игру, смогли хоккеисты «Кэпиталз» отыграться.
Бросок по воротам Самсонова последовал, но все видел голкипер, и щитками изменил направление шайбы. Пока атаки «Вашингтона» смотрятся чуть острее и опаснее.
Опасный момент вновь мог бы быть у ворот Бобровского, но не удалось «Кэпиталз» развить свое давление. Даже без шлема остался голкипер.
Юханссон пробросил шайбу по левому флангу, но в итоге шайбу забирают себе хоккеисты «Флориды». А следом опаснейший момент возникает у ворот Бобровского, однако справляется «Пантерз». По броскам — 4:3 в пользу «Кэпиталз».
Бобровский спасает свою команду, забирает голкипер шайбу себе. Вбрасывание выигрывают «Кэпс», и Карлсон бросил по воротам.
Пока «без ворот» по большей части проходит игра, больше идет борьба за контроль идет. Но и острые моменты есть — Орлов резко бросает по воротам, «Флорида» справляется.
Борьба случилась прямо перед воротам Сергея Бобровского, но защита «пантер» справилась с натиском хозяев площадки — сегодня матч проходит в Вашингтоне.
Опасная атака могла бы быть от «Флориды» по левому флангу, но не удалось Вераге нанести хороший удар.
Счет в серии после пяти игр — 3-2 в пользу «пантер». Именно «Флорида» сейчас находится в шаге от выхода во второй раунд Кубка Стэнли. Примечательно, что две последние встречи «Кэпиталз» проиграли, и у Овечкина и его команды остается один шанс зацепиться за следующий раунд.