Торонто Мэйпл Лифс

Кучеров мягко скидывал, но никто из партнеров подобрать не смог. Достаточно активно «Тампа» проводит большинство, но «Торонто» даже умудряется убежать в контратаку.
Очень активное давление оказывает «Торонто», с большим трудом «Тампе» удается выбросить шайбу из своей зоны. И в равных составах команды.
Сразу же «Торонто» бросается в атаку. Вошли в зону хоккеисты, но плотно встречает их защита «Тампы». Пока без опасных бросков.
«Тампа» отодвинула игру от своих ворот и попыталась в атаку. Но на добивание не удается особо. А у нас первое удаление в матче — Хагель отправляется на две минуты за подножку.
А вот сейчас было опасно! На Тавареса прошла передача, и он испытал Василевского — голкипер справился. «Торонто» нарастило свое давление, пять ударов сейчас дошло до ворот «Тампы».
Сейчас шайба больше находится в средней зоне. Но если говорить о бросках, то их большая часть оказывается заблокирована еще до того, как доходит до голкиперов.
Покидает шайба пределы площадки. Интересно, что пока на двоих только один бросок по воротам зафиксирован — у «Тампы».
Хорошая смена от «Тампы», по зоне «Торонто» мечется шайба, доходит до голкипера, но «Лифс» обороняется уверенно.
Два раза подряд опасно хоккеисты «Торонто» бросают по воротам «Тампы», шайба до Василевского доходит не сразу, теряют ее из виду защитники, но справляются.
Первые минуты игры проходят на половине «Тампы», но и «Лайтнинг» огрызаются достаточно активно. Правда, до опасных моментов на первых минутах не доходит.
Счет в серии, соответственно, равный, 3-3. Победитель противостояния в следующем раунде сыграет с «Флоридой Пантерз», которая выбила из розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз».