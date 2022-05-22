Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Самым популярным автобусным направлением из Москвы оказался... 18:51
В Китае заявили, что США подорвали доверие к себе после... 18:41
Алекперов заявил, что ЕС не сможет заменить российскую нефть 18:40
Три человека погибли в Краснодарском крае в лобовой аварии... 18:39
Вдова Рената Ибрагимова рассказала об обстоятельствах смерти певца 18:31
Экс-наставник «Спартака» Гладилин: Дзюбе нужна такая... 18:28
На Можайском шоссе загорелся рейсовый автобус 18:22
Зеленский присвоил польскому городу звание... 18:19
В Подмосковье четырехлетний ребенок погиб в бассейне... 18:09
В Германии неизвестные напали на генконсульство Польши 18:08
Спорт

Продолжить победную серию: «Тампа» дома играет с «Флоридой». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 3-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

close
100%
Sam Navarro/USA TODAY Sports/Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» играют третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Матч не начался
22 мая 20:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего матча второго раунда Кубка Стэнли, где сражаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз».

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная спецоперация РФ на Украине. День 88-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 88-й день
Украина разорвала три соглашения с СНГ: о мигрантах, аграрном рынке и памятниках
Рада утвердила выход из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ
«Шевчику неоднократно поступали угрозы». Что известно о взрыве в Энергодаре
Глава новой администрации Энергодара попал в реанимацию после взрыва
Алекперов заявил, что ЕС не сможет заменить российскую нефть
В Китае заявили, что США подорвали доверие к себе после заморозки российских активов
В Подмосковье четырехлетний ребенок погиб в бассейне фитнес-клуба
Боец ДНР рассказал, что при отступлении из Мариуполя боевики «Азова» выжигали дома
Новости
В Польше призвали Норвегию делиться с Киевом «гигантской прибылью» от повышения цен на газ
Офицера элитных частей ВС Ирана застрелили в Тегеране
В «Спартаке» ответили на слова Ларссона о нежелании возвращаться в Россию
Лолита Милявская увезла семью из России
Глава «Газпрома» Миллер назвал лучший матч в истории «Зенита» при Дзюбе
В Таджикистане убит глава ОПГ, обвиняемый в организации беспорядков на востоке страны
Самым популярным автобусным направлением из Москвы оказался Ростов-на-Дону
Все новости
Украина предоставит полякам особый статус
Пресс-секретарь Зеленского раскрыл нюансы законопроекта об особом статусе граждан Польши
«Блок НАТО недееспособен. США там может заблокировать обладатель кукурузника»
Экс-полковник Генштаба Ходаренок рассказал, в каких реформах нуждается НАТО
«Хуже уже точно не будет»: зачем США добиваются технического дефолта России
Эксперт назвал технический дефолт России «опаснейшим прецедентом»
Насиловал и убивал, отбывая срок. История маньяка на ассенизаторской машине
Как осужденный за изнасилование «вельский маньяк» выходил «на охоту» за хорошее поведение
«Необычное событие». Как распространяется оспа обезьян
ВОЗ сообщила о 92 подтвержденных случаях оспы обезьян
Все, что не движется: с чем совокупляются жабы
Биологи выяснили, что самцы жаб пытаются сношаться с мусором и трупами
Один из величайших в истории: Новаку Джоковичу — 35
«Когда нет уверенности в будущем, сложно о нем не думать». Маргарита Аброськина — о карьере и личном
Актриса Маргарита Аброськина рассказала о своем спортивном прошлом с Алиной Кабаевой
Без заявления. Как прошел первый международный форум с участием России с начала спецоперации
Министры экономик АТЭС не приняли итоговое заявление после встречи в Бангкоке
Интервью с Андреем Бурковским — о новой роли, полиамории и Серебренникове
Андрей Бурковский назвал главную радость актерской профессии
Пять советов, которые помогут продлить срок службы машины
Для каких элементов автомобиля необходима дополнительная защита
«Это уже бывшая Украина». Какие территории могут войти в состав России
Постпред Крыма Мурадов заявил, что Украина «в нынешних границах» не сохранится
«Бабушкиными средствами проблему алопеции не решить»: врачи — о выпадении волос у мужчин
Трихологи рассказали, на какие проблемы со здоровьем может указывать облысение

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+