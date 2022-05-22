«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» играют третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Матч не начался
22 мая 20:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись
С конца
20:15
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего матча второго раунда Кубка Стэнли, где сражаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз».
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