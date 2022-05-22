22 мая 2022, 20:30 Спорт Продолжить победную серию: «Тампа» дома играет с «Флоридой». LIVE НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 3-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН Максим Гужевский

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» играют третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч Матч не начался 22 мая 20:30 Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа 0:0 Флорида Пантерз Санрайз Стадион «Амали-Арена», Тампа Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период