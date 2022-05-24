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Пробиться в финал: «Тампа» Кучерова сражается в решающем матче с «Флоридой». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 4-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз». ОНЛАЙН

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Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Reuters
«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз» играют решающий, четвертый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Счет в серии 3-0 в пользу «Лайтнинг», и в случае победы команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского выйдет в финал Восточной конференции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
Матч не начался
24 мая 02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Флорида Пантерз
Санрайз
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
01:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертого матча второго раунда Кубка Стэнли, где сражаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз».

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