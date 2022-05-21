Игорь Шестеркин во время последнего матча против «Виннипега», где он отразил 42 броска
Официальный сайт НХЛ
Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Первую встречу хозяева выиграли в овертайме. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
Матч не начался
21 мая 03:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
02:55
В первой встрече со счетом 2:1 в овертайме победили «ураганы». При этом «Рейнджерс» вели до самого конца, но на 58-й минуте Себастьян Ахо смог сравнять счет на добивании после собственного же броска.
02:50
Матч начнется примерно в 03.08 мск.
02:45
Во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своей площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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