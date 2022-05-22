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Дать бой дома: «Рейнджерс» пытается выиграть первый матч серии у «Каролины». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 3-й матч. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз». ОНЛАЙН

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James Guillory/USA TODAY Sports/Reuters
В третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» пытается одержать первую победу над «Каролиной Харрикейнз». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
Матч не начался
22 мая 22:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
Стадион «Мэдисон Сквер Гарден», Нью-Йорк
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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22:15

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию третьего матча второго раунда Кубка Стэнли, где играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харикейнз».

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