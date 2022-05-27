27 мая 2022, 02:00 Спорт Панарин и Шестеркин пытаются перевернуть серию: «Рейнджерс» гостят у «Каролины». LIVE НХЛ. Плей-офф. 2-й раунд. 5-й матч. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Артемий Панарин в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» Reuters

В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» пытается выйти вперед в серии с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент счет противостояния 2-2, причем «рейнджеры» сумели отыграться с 0-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч Матч не начался 27 мая 02:00 Каролина Харрикейнз Роли 0:0 Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период