В пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» пытается выйти вперед в серии с «Каролиной Харрикейнз». На данный момент счет противостояния 2-2, причем «рейнджеры» сумели отыграться с 0-2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
Матч не начался
27 мая 02:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись
С конца
01:45
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию пятого матча второго раунда Кубка Стэнли, где играют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харикейнз».
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