«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» выявляют победителя полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в седьмом матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
Матч не начался
31 мая 03:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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С конца
02:50
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого, решающего матча полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, где бьются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз».
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