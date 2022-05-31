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Спорт

Решить все вопросы: «Каролина» и «Рейнджерс» играют седьмой матч серии. LIVE

НХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. 7-й матч. «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». ОНЛАЙН

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James Guillory/USA TODAY Sports/Reuters
«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» выявляют победителя полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в седьмом матче. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
Матч не начался
31 мая 03:00
Каролина Харрикейнз
Роли
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Пи-Эн-Си-Арена», Роли
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
02:50

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого, решающего матча полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, где бьются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз».

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