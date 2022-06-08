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Спорт

Сравнять счет в финале Востока: «Тампа» бьется с «Рейнджерс». LIVE

Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс». 4-й матч. ОНЛАЙН

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Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Никита Кучеров в составе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Reuters
В четвертом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
Матч не начался
08 июня 03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
02:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию четвертый матч финальной серии Востока в Кубке Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

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