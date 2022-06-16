16 июня 2022, 03:00 Спорт Путь к защите титула: «Тампа» в финале Кубка Стэнли бьется с «Колорадо». LIVE НХЛ. Плей-офф. Финал. 1-й матч. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». ОНЛАЙН Александр Седов

close 100% Никита Кучеров празднует гол в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг», действующий обладатель Кубка Стэнли, в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) играет первый матч с «Колорадо Эвеланш». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 1-й матч Матч не начался 16 июня 03:00 Колорадо Эвеланш Денвер 0:0 Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Стадион «Болл-Арена», Денвер Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период