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Спорт

Сократить отставание в серии: «Тампа-Бэй» Лайтнинг играет с «Колорадо». LIVE

Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». ОНЛАЙН

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John Locher/AP
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своем льду «Колорадо Эвеланш». После двух матчей «Колорадо» ведет в серии со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
Матч не начался
21 июня 03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
Стадион «Амали-Арена», Тампа
Главный судья:
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
2:45

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».

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