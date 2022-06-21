21 июня 2022, 03:00 Спорт Сократить отставание в серии: «Тампа-Бэй» Лайтнинг играет с «Колорадо». LIVE Кубок Стэнли. Финал. 3-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». ОНЛАЙН Александр Седов

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В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает на своем льду «Колорадо Эвеланш». После двух матчей «Колорадо» ведет в серии со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч Матч не начался 21 июня 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа 0:0 Колорадо Эвеланш Денвер Стадион «Амали-Арена», Тампа Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период