27 июня 2022, 03:00 Спорт Последний шанс на спасение: «Тампа» сражается с «Колорадо». LIVE НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. 6-й матч. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш». ОНЛАЙН Александр Седов

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» сражается на домашней площадке с «Колорадо Эвеланш» в шестом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии 3-2 в пользу «Эвеланш», хоккеисты которого уже в этом поединке могут завоевать трофей. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 6-й матч Матч не начался 27 июня 03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа 0:0 Колорадо Эвеланш Денвер Стадион «Амали-Арена», Тампа Главный судья: 1-й период 2-й период 3-й период