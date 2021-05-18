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«Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч начнется в 02.30 мск.

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции второго матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». В первой встрече победу одержали «столичные» во главе с Александром Овечкиным со счетом 3:2 в овертайме.

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