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«Вашингтон Кэпиталз» гостит у «Бостон Брюинз» в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команды одержали по одной победе в серии, и на данный момент счет в противостоянии равен 1-1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Начало встречи — в 01.30 мск.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». В первой встрече победу одержали «столичные» со счетом 3:2 в овертайме, а во втором победил «Бостон» — тоже в овертайме, но со счетом 4:3.