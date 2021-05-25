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«Флорида» принимает «Тампу» в пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Стартовое вбрасывание состоится не ранее 3.00 мск.

Счет в серии — 3-1 в пользу «молний». В случае победы действующие обладатели Кубка Стэнли пробьются в следующий раунд.

Здравствуйте, уважаемые любители лучшего хоккея на планете Земля! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого матча серии плей-офф НХЛ между принципиальными соперниками: «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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