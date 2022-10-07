Нэшвилл Предаторз

20:55

Вообще в НХЛ еще продолжаются предсезонные матчи, часть их будет сыграна и сегодня ночью и в ближайшие дни. Но «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» проводили часть своей предсезонки в рамках специальной программы НХЛ в Европе, а теперь раньше всех открывают и регулярный чемпионат. В течение трех дней они как бы обменяются домашними встречами, но обе игры пройдут в столице Чехии Праге.