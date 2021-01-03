Почеттино прокомментировал назначение на пост главного тренера «ПСЖ»

| Карен Саркисян

Маурисио Почеттино прокомментировал назначение на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен».

По мнению тренера, у «ПСЖ» фантастический состав, с которым можно выиграть многое.

Почеттино отмечает, что у него всегда были хорошие отношения с болельщиками «ПСЖ».

«ПСЖ» — один из крупнейших клубов в мире, и в таком клубе простой победы недостаточно. Нужно побеждать, демонстрируя интересную и красивую игру», — приводит его слова официальный сайт французского клуба.

Ранее «ПСЖ» объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера.