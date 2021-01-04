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Семин предрек конец футбольной карьеры для Кикнадзе и Мещерякова

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин предрек конец футбольной карьеры для Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова, уволенных в декабре 2020 года со своих постов в клубе. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По его мнению, после провальной работы в стане красно-зеленых ни один руководитель футбольного клуба не захочет их видеть у себя.

Семин отметил, что готов вернуться в «Локомотив», если ему последует соответствующее предложение.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову летом перейдет в «Химки» в качестве свободного агента.

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